Карла Бруни показала редкие кадры дочери от Николя Саркози (фото)

Джулия стала первым общим ребенком экс-президента Франции и его жены. Девочка родилась в 2011 году.

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56-летняя французская певица и модель Карла Бруни поздравила с 13-м днем рождения дочь Джулию. Редкими кадрами наследницы знаменитость поделилась в Instagram.

"Ровно 13 лет назад, в 7:10 по парижскому времени, родилась ты, моя Джулия. Твоя сладость, доброта, красота и безумный шарм очаровали всю семью. Благословенна быть твоей мамой... С днем рождения, моя доченька, мое чудо. Спасибо за все это счастье", — написала Карла.

В частности, бывшая первая леди Франции показала фото именинницы с лошадью.

Дочь Карлы Бруни и Николя Саркози

Джулия — дочь экс-президента Франции Николя Саркози и его третьей жены.

Саркози и Карла Бруни поженились в 2008 году после развода политика с Сесилией Сиганер-Альбенис.

В декабре 2007 года сайт французского еженедельника L'Express обнародовал фотографии Карлы Бруни в компании только что разведенного президента Франции, что имело громкую огласку в СМИ. Пара провела вместе рождественский отпуск в Египте и Иордании. Они поженились в Елисейском дворце в присутствии только самых близких родственников и друзей.

Карла Бруни и Николя Саркози Фото: Getty Images

Джулия стала первым общим ребенком супругов. У Саркози и Бруни на тот момент уже были дети от предыдущих браков.

У Бруни есть сын Орельен, который родился от философа Рафаэля Энтовена. До брака с Карлой Саркози был женат дважды. У него есть трое сыновей: Пьер, Жан и Луи.

Напомним, Карла Бруни посетила Парижскую неделю моды.

Также Фокус писал о появлении Карлы Бруни на шоу Victoria's Secret 2024.