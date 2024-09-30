Карла Бруни в элегантном наряде посетила показ Valentino (фото)

Парижская неделя моды подходит к завершению. Накануне свою дебютную коллекцию продемонстрировал новый креативный директор Valentino Алессандро Микеле.

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56-летняя французская модель и певица Карла Бруни посетила Парижскую неделю моды. Снимками бывшая первая леди Франции поделилась в Instagram.

Супруга Николя Саркози присоединилась к другим звездным гостям на показе Valentino.

"Какое невероятное шоу! И в отличной компании", — написала Карла.

Она появилась на публике в молочном платье-пальто от дома моды. На ногах Бруни были черные туфли, что создавало эффект контраста. Также знаменитость примерила солнцезащитные очки.

На показе свою дебютную коллекцию продемонстрировал новый креативный директор Valentino Алессандро Микеле. Шоу получило название Pavillon des Folies ("Павильон безумия").

Карла Бруни Фото: Getty Images

Среди гостей также были замечены певец Гарри Стайлз, актриса Сальма Хайек, актер и музыкант Джаред Лето, Элтон Джон и другие.

Хайек прибыла на показ в лавандовом наряде, а Стайлз продемонстрировал уютный осенний свитер.

Уже 1 октября Парижская неделя моды завершится.

Гарри Стайлз, Сальма Хайек и Карла Бруни Фото: Getty Images

Напомним, старшая дочь Миллы Йовович стала гостьей Недели моды в Париже.

Также Фокус писал о появлении на Парижской неделе моды семьи Бекхэм.