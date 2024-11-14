Карла Бруни поздравила с годовщиной Николя Саркози (фото)

Бывшая первая леди Франции получила в подарок букет красных роз. Они с Саркози познакомились 17 лет назад.

Французская певица и модель Карла Бруни поздравила с годовщиной своего мужа Николя Саркози. Кадрами с возлюбленным знаменитость итальянского происхождения поделилась в Instagram.

"17 лет назад в этот день, когда мы встретились с моим любимым.... @nicolassarkozy. Спасибо жизни за то, что подарила нам эту невероятную любовь..." — написала Карла Бруни.

В частности, певица показала фото с экс-президентом Франции и его подарок на годовщину. Карла получила букет красных роз и конверт, на котором было написано ее имя.

Карла Бруни и Николя Саркози

Саркози и Бруни поженились в 2008 году после развода политика с Сесилией Сиганер-Альбенис.

В декабре 2007 года сайт французского еженедельника L'Express обнародовал фотографии будущей первой леди Франции в компании только что разведенного президента, что имело громкую огласку в СМИ. Пара провела вместе рождественский отпуск в Египте и Иордании. Они поженились в Елисейском дворце.

Пара стала родителями дочери Джулии. Также у Карлы и Николя есть дети от предыдущих союзов.

Напомним, Карла Бруни посетила Парижскую неделю моды.

Также Фокус писал о дочери Карлы Бруни и Николя Саркози.