Бруклін Бекхем зробив нову тату зі своєю весільною клятвою

У Брукліна вже є татуювання, присвячене Ніколі Пельтц — із зображенням її очей

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23-річний Бруклін Бекхем не втомлюється демонструвати любов до своєї дружини — Ніколи Пельтц. Днями він продемонстрував своє нове татуювання, присвячене їй. Про це пише People.

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Бруклін зробив тату зі своєю весільною клятвою на руці.

Татуювання починається зі слів "Нікола, коли ти йшла проходом, у мене перехопило подих, ти була така прекрасна. І сьогодні, і завжди".

[ + – ] Татуювання зі словами весільної клятви Фото: brooklynpeltzbeckham

Саме весілля було закритим для преси, і гостей попросили не знімати і не ділитися відео в соцмережах, так що подробиці одруження Брукліна та Ніколи стали відомі лише днями, після того, як щасливі молодята дали інтерв'ю Vogue.

Тож і слова весільних клятв, які вони вимовляли біля вівтаря, були невідомі. Але завдяки тату стало відомо, що саме говорив Бруклін.

"Слова не можуть описати мою любов до тебе, просто дивлячись на тебе, я бачу своє майбутнє і воно схоже на сон. Ти — мій світ, і я продовжую закохуватися в тебе все більше і більше з кожним днем", — написано тепер на руці Брукліна.

Резюмуючи, він пообіцяв бути "кращим партнером і найкращим чоловіком".

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: brooklynpeltzbeckham

Це не перше татуювання Брукліна, присвячене Ніколі. У нього вже є буква "N" на його безіменному пальці, малюнок її очей у нього на потилиці та ім'я "Джина" — це ім'я улюбленої бабусі Ніколи, яка померла не так давно.

[ + – ] Очі Ніколи на потилиці Брукліна Фото: brooklynpeltzbeckham

Нагадаємо, пара побралася в липні 2020 року, а весільну церемонію провела у сімейному маєтку батьків Ніколи у Палм-Біч, Флорида. Під час планування вони надихалися весіллям Іман та Девіда Бові 1982 року.

[ + – ] Весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц

А створюючи сукню разом із дизайнерами будинку Valentino, Нікола надихалася образами супермоделі 1990-х Клаудії Шифер.