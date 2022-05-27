Бруклин Бекхэм сделал новую тату со своей свадебной клятвой

У Бруклина уже татуировка, посвященная Николе Пельтц – с изображением ее глаз

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23-летний Бруклин Бекхэм не устает демонстрировать любовь к своей жене – Николе Пельтц. На днях он продемонстрировал свою новую татуировку, посвященную ей. Об этом пишет People.

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Бруклин сделал тату со своей свадебной клятвой на руке.

Татуировка начинается со слов "Никола, когда ты шла по проходу, у меня перехватило дыхание, ты была так прекрасна. И сегодня, и всегда".

[ + – ] Татуировка со словами свадебной клятвы Фото: brooklynpeltzbeckham

Сама свадьбы была закрыта для прессы, и гостей попросили не снимать и не делиться видео в соцсетях, так что подробности бракосочетания Бруклина и Николы стали известны только на днях, после того, как счастливые молодожены дали интервью Vogue.

Так что и слова свадебных клятв, которые они произносили у алтаря – были неизвестны. Но, благодаря тату стало известно, что именно говорил Бруклин.

"Слова не могут описать мою любовь к тебе, просто глядя на тебя, я вижу свое будущее и оно похоже на сон. Ты – мой мир, и я продолжаю влюбляться в тебя все больше и больше с каждым днем", — написано теперь на руке Бруклина.

Резюмируя, он пообещал быть "лучшим партнером, лучшим мужем и мужчиной".

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: brooklynpeltzbeckham

Это не первая татуировка Бруклина, посвященная Николе. У него уже есть буква "N" на его безымянном пальце, рисунок ее глаз у него на затылке и имя "Джина" – это имя любимой бабушки Николы, которая умерла не так давно.

[ + – ] Глаза Николы на затылке Бруклина Фото: brooklynpeltzbeckham

Напомним, пара обручилась в июле 2020 года, а свадебную церемонию провела в семейном имении родителей Николы в Палм-Бич, Флорида. Во время планирования они вдохновлялись свадьбой Иман и Дэвида Боуи 1982 года.

[ + – ] Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

А создавая платье вместе с дизайнерами дома Valentino, Никола вдохновлялась образами супермодели 1990-х Клаудии Шифер.