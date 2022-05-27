Бруклин Бекхэм сделал новую тату со своей свадебной клятвой
У Бруклина уже татуировка, посвященная Николе Пельтц – с изображением ее глаз
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23-летний Бруклин Бекхэм не устает демонстрировать любовь к своей жене – Николе Пельтц. На днях он продемонстрировал свою новую татуировку, посвященную ей. Об этом пишет People.
Бруклин сделал тату со своей свадебной клятвой на руке.
Татуировка начинается со слов "Никола, когда ты шла по проходу, у меня перехватило дыхание, ты была так прекрасна. И сегодня, и всегда".
Сама свадьбы была закрыта для прессы, и гостей попросили не снимать и не делиться видео в соцсетях, так что подробности бракосочетания Бруклина и Николы стали известны только на днях, после того, как счастливые молодожены дали интервью Vogue.
Так что и слова свадебных клятв, которые они произносили у алтаря – были неизвестны. Но, благодаря тату стало известно, что именно говорил Бруклин.
"Слова не могут описать мою любовь к тебе, просто глядя на тебя, я вижу свое будущее и оно похоже на сон. Ты – мой мир, и я продолжаю влюбляться в тебя все больше и больше с каждым днем", — написано теперь на руке Бруклина.
Резюмируя, он пообещал быть "лучшим партнером, лучшим мужем и мужчиной".
Это не первая татуировка Бруклина, посвященная Николе. У него уже есть буква "N" на его безымянном пальце, рисунок ее глаз у него на затылке и имя "Джина" – это имя любимой бабушки Николы, которая умерла не так давно.
Напомним, пара обручилась в июле 2020 года, а свадебную церемонию провела в семейном имении родителей Николы в Палм-Бич, Флорида. Во время планирования они вдохновлялись свадьбой Иман и Дэвида Боуи 1982 года.
А создавая платье вместе с дизайнерами дома Valentino, Никола вдохновлялась образами супермодели 1990-х Клаудии Шифер.