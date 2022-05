Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц рассказали подробности о своей свадьбе

Оказалось, что на шикарной церемонии гостей угощали бургерами, а Дэвид Бекхэм много извинялся

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц пребывают в статусе счастливых молодоженов, а фоторепортаж об их свадьбе вышел в новом номере британского Vogue.

Свадьба прошла в начале апреля по иудейскому обряду в имении родителей Николы в Палм-Бич, Флорида, США. Стоила церемония не менее 4 миллионов долларов.

Бруклину пришлось подписать брачный договор, что, впрочем, было оговорено заранее. А на невесте было платье от Valentino и вуаль с кружевом. Чтобы наряд был безупречным, Никола дважды летала в Рим для встречи с дизайнером Пьерпаоло Пиччоли.

Но оказалось, что на церемонии происходило еще много всего интересного. Пара при планировании вдохновлялась свадьбой Дэвида Боуи, а гостей угощали бургерами и прочим фастфудом из фудтрака Wendys.

Оказалось, что всего на церемонию были приглашены полтысячи гостей и среди них такие знаменитости, как сами родители жениха и невесты, а также Мел Си из Spice Girl, актриса Ева Лонгория, теннисистка Серена Уильямс и знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи.

Отец Бруклина, Дэвид Бекхэм, во время своей эмоциональной речи попросил прощения у своего старшего сына за то, что надел на него маленькую ковбойскую шляпку во время их собственной с Викторией свадьбы в 1999 году.

Как оказалось, Никола изучила фото со свадьбы Дэвида и Виктории, которая прошла в средневековом замке, но призналась, что вдохновением ей послужила иная церемония.

"Их свадьба была невероятной, и эти фотографии стали культовыми, но больше всего нас вдохновила свадьба Иман и Дэвида Боуи", — призналась актриса.

Первый танец Бруклин и Никола танцевали под песню Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love. А для танца с отцом Никола выбрала трек Бетт Мидлер Wind Beneath My Wings.

И в своем роскошном платье от Valentino Haute Couture она выглядела безупречно, но только после церемонии Никола узнала, что ее мать, Клаудия Пельтц, попросила швей пришить талисман от сглаза и небольшое пожелание.

Оно гласило: "Никола, мое сердце. Ты это я, я это ты. Всю мою любовь, всю мою жизнь, моя красивая девочка, все полностью для тебя. С любовью, мама".

Никола призналась, что когда узнала о вышивке, то расплакалась. Впрочем, Бруклин тоже был очень взволнован, особенно, когда увидел свою невесту в свадебном платье.

"Изюминкой всей свадьбы для меня было то, что я впервые увидел ее в этом платье, это был первый раз в моей жизни, когда я почувствовал, что не могу отдышаться", — сказал Бруклин.

На шикарном ужине подавали блюда, приготволенные Thierry Isambert Culinary & Event Design. Были поданы палтус, филе-миньон и веганский оссобуко, а так как Никола обожает финики, то повсюду стояли блюда с ними.

Но на афтерпати меню было менее изысканным. Бруклин подал идею, а невеста ее поддержала, так что гости угощались чизбургерами, картофелем фри и куриными наггетсами из фудтрака Wendy's . "Мы вообще не ели, пока не добрались до Wendy's, а потом я съела три гамбургера", — призналась Никола. "Это была моя идея. Идеальный финальный штрих", — резюмировал Бруклин.

Напомним, в Сети наконец появились официальные фото со свадьбы, сделанные фотографами Vogue. Так стало известно, что Никола несколько раз меняла наряды, а одной из подружек невесты была ее прабабушка.