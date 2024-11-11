Дочь Синди Кроуфорд изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии (фото, видео)

Дизайнер Марк Джейкобс, которій стал приглашеннім редактором Vogue, нарядил Кайю в объемные и подчеркнуто несоразмерные вещи, а огромный начес на голове идеально завершал каждый из образов модели.

23-летняя Кайя Гербер, дочь супермодели Синди Кроуфорд, украсила обложку декабрьского американского Vogue, представив яркие образы из новой коллекции Marc Jacobs. Снимал девушку легендарный фотограф Стивен Мейзел, а снимки уже опубликованы на страницах журнала.

61-летний дизайнер Марк Джейкобс не только предоставил наряды для съемки, но и стал приглашенным редактором номера. Бытует мнение, что именно он выбрал модель для номера, показав Кайю современной интерпретацией американской домохозяйки из 50-х годов.

На снимках модель позирует с огромным начемос, в оригинальных туфлях с носками-гондолами, объемных юбках, платьях с лифами-конусами и подчеркнуто огромных костюмах.

Марк Джейкобс поработал над образом Кайи

В беседе с журналистами Кайя рассказала не только о своей актерской карьере, но и о любви к чтению. С 2020 года она вместе со своей подругой Алиссой Ридер создали Library Science, онлайн-книжый клуб как пространство, где читать современную художественную литературу круто. Они обсуждают новые произведения, беседуют с молодыми и известными писателями и всячески популяризуют чтение.

Будучи эрудитом и очень начитанной девушкой, мисс Гербер, тем не менее, иногда любит прикинуться глупышкой. Из-за того, как она выглядит и кем она является — известной моделью и дочерью известной модели – Кайя более сосредоточенно считывает предположения людей о ней.

"Она сказала мне, что когда кто-то упоминает автора или книгу, то иногда отвечает с невозмутимым равнодушием: "Кто? Что это?" А затем она смотрит на реакцию. Некоторые люди понимают, что она притворяется, но другие пускаются в педантичные объяснения. Она притворяется дурочкой и позволяет им продолжать, но замечает про себя, что теперь она знает, что они на самом деле думают о ней", – говорит Дана Спиотта, беседовавшая с девушкой.

По словам Кайи, ей забавно видеть, как люди реагируют на нее.

Ранее Фокус писал, что Кайя Гербер рассказала о первых шагах в модельном бизнесе. Тем временем ее родители обеспокоены ее романом.