"Это лучшие годы ее жизни": родители Кайи Гербер обеспокоены романом своей дочери (фото)

Модель Кайя Гербер и актер, сыгравший в "Дюне", Остин Батлер встречаются уже около трех лет. Влюбленные стараются держать свою личную жизнь в секрете.

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Рэнди Гербер и Синди Кроуфорд — родители модели Кайи Гербер опасаются, что она может потратить впустую "лучшие годы своей жизни" с Остином Батлером, так как считают, что актер не готов к серьезным отношениям, сообщает Daily Mail.

Молодая 23-летняя модель и актриса встречается с 33-летним актером, сыгравшим Элвиса Пресли, с конца 2021 года, но они до сих пор не объявили о помолвке. Говорят, что ее родители, супермодель 90-х 58-летняя Синди Кроуфорд и ее муж, 62-летний бизнесмен Рэнди Гербер обеспокоены "отсутствием прогресса" после трех лет отношений и недавно встретились с возлюбленным Кайи для серьезного разговора о его намерениях в отношении их дочери. Более того, по информации инсайдера, отец прямо спросил Батлера, почему тот до сих пор не сделал Кайи предложения.

Кайя Гербер и Остин Батлер Фото: Getty Images

"Рэнди и Синди оба любят Остина и считают его членом семьи, но на самом деле он им не является. Проведя более трех лет в отношениях с их дочерью Кайей, он не подал никаких признаков того, что собирается сделать ей предложение. Они ни на минуту не допускают мысли, что он несерьезно к ней относится, но ему 33, и не пора ли ему задуматься о том, чтобы остепениться?", — рассказал источник, близкий к паре.

Батлер в свою очередь заверил Рэнди, что его намерения "исключительно благородны, и ему нужно немного больше времени", отметив, что Кайя еще очень молода, ей всего 23 года. На что отец мягко парировал: "Это лучшие годы ее жизни".

Кайя Гербер со своими родителями и братом Пресли

Совсем недавно пара была замечена на нескольких свиданиях в Нью-Йорке. Модель также провела свой 23-й день рождения без Остина, что вызвало слухи о том, что они на грани разрыва. Пара их никак не прокомментировала, влюбленные стараются держать свою личную жизнь в секрете.

Напомним, 10 апреля Фокус писал о том, что дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер рассказала о первых шагах в модельном бизнесе.