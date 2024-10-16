"Це найкращі роки її життя": батьки Кайї Гербер занепокоєні романом своєї дочки (фото)
Модель Кайя Гербер і актор, який зіграв у "Дюні", Остін Батлер зустрічаються вже близько трьох років. Закохані намагаються тримати своє особисте життя в секреті.
Ренді Гербер і Сінді Кроуфорд — батьки моделі Кайї Гербер — побоюються, що вона може витратити даремно "найкращі роки свого життя" з Остіном Батлером, оскільки вважають, що актор не готовий до серйозних стосунків, повідомляє Daily Mail.
Молода 23-річна модель і акторка зустрічається з 33-річним актором, який зіграв Елвіса Преслі, з кінця 2021 року, але вони досі не оголосили про заручини. Подейкують, що її батьки, супермодель 90-х 58-річна Сінді Кроуфорд та її чоловік, 62-річний бізнесмен Ренді Гербер, занепокоєні "відсутністю прогресу" після трьох років стосунків і нещодавно зустрілися з коханим Кайї для серйозної розмови щодо його намірів стосовно їхньої доньки. Ба більше, за інформацією інсайдера, батько прямо запитав Батлера, чому той досі не зробив Кайї пропозиції.
"Ренді та Сінді обоє люблять Остіна і вважають його членом сім'ї, але насправді він ним не є. Провівши більше трьох років у стосунках з їхньою донькою Кайєю, він не подав жодних ознак того, що збирається зробити їй пропозицію. Вони ні на хвилину не припускають думки, що він несерйозно до неї ставиться, але йому 33, і чи не час йому задуматися про те, щоб стати розсудливим?", — розповіло джерело, близьке до пари.
Батлер зі свого боку запевнив Ренді, що його наміри "винятково шляхетні і йому потрібно трохи більше часу", зазначивши, що Кайя ще дуже молода, їй лише 23 роки. На що батько м'яко парирував: "Це найкращі роки її життя".
Зовсім нещодавно пару помітили на кількох побаченнях у Нью-Йорку. Модель також провела свій 23-й день народження без Остіна, що викликало чутки про те, що вони на межі розриву. Пара їх ніяк не прокоментувала, закохані намагаються тримати своє особисте життя в секреті.
Нагадаємо, 10 квітня Фокус писав про те, що дочка Сінді Кроуфорд Кайя Гербер розповіла про перші кроки в модельному бізнесі.