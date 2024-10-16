"Це найкращі роки її життя": батьки Кайї Гербер занепокоєні романом своєї дочки (фото)

Модель Кайя Гербер і актор, який зіграв у "Дюні", Остін Батлер зустрічаються вже близько трьох років. Закохані намагаються тримати своє особисте життя в секреті.

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Ренді Гербер і Сінді Кроуфорд — батьки моделі Кайї Гербер — побоюються, що вона може витратити даремно "найкращі роки свого життя" з Остіном Батлером, оскільки вважають, що актор не готовий до серйозних стосунків, повідомляє Daily Mail.

Молода 23-річна модель і акторка зустрічається з 33-річним актором, який зіграв Елвіса Преслі, з кінця 2021 року, але вони досі не оголосили про заручини. Подейкують, що її батьки, супермодель 90-х 58-річна Сінді Кроуфорд та її чоловік, 62-річний бізнесмен Ренді Гербер, занепокоєні "відсутністю прогресу" після трьох років стосунків і нещодавно зустрілися з коханим Кайї для серйозної розмови щодо його намірів стосовно їхньої доньки. Ба більше, за інформацією інсайдера, батько прямо запитав Батлера, чому той досі не зробив Кайї пропозиції.

Кайя Гербер і Остін Батлер Фото: Getty Images

"Ренді та Сінді обоє люблять Остіна і вважають його членом сім'ї, але насправді він ним не є. Провівши більше трьох років у стосунках з їхньою донькою Кайєю, він не подав жодних ознак того, що збирається зробити їй пропозицію. Вони ні на хвилину не припускають думки, що він несерйозно до неї ставиться, але йому 33, і чи не час йому задуматися про те, щоб стати розсудливим?", — розповіло джерело, близьке до пари.

Батлер зі свого боку запевнив Ренді, що його наміри "винятково шляхетні і йому потрібно трохи більше часу", зазначивши, що Кайя ще дуже молода, їй лише 23 роки. На що батько м'яко парирував: "Це найкращі роки її життя".

Кайя Гербер зі своїми батьками та братом Преслі

Зовсім нещодавно пару помітили на кількох побаченнях у Нью-Йорку. Модель також провела свій 23-й день народження без Остіна, що викликало чутки про те, що вони на межі розриву. Пара їх ніяк не прокоментувала, закохані намагаються тримати своє особисте життя в секреті.

Нагадаємо, 10 квітня Фокус писав про те, що дочка Сінді Кроуфорд Кайя Гербер розповіла про перші кроки в модельному бізнесі.