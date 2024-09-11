Дочка Сінді Кроуфорд Кайя Гербер у прозорій сукні вийшла на червону доріжку в Торонто (фото)

Зараз Кайя Гербер не тільки будує кар'єру в модельному бізнесі, а й знімається в кіно. 23-річна красуня зустрічається з актором Остіном Батлером, який зіграв у "Дюні".

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Дочка знаменитої супермоделі Сінді Кроуфорд акторка і модель Кайя Гербер у шикарному вбранні 10 вересня відвідала прем'єру нового комедійно-драматичного трилера "Суботній вечір" на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, повідомляє Daily Mail.

23-річна модель вийшла на червону доріжку в прозорій чорній сукні-халтер з дуже глибоким вирізом і відкритою спиною. Центр її прозорої сукні був зав'язаний ззаду, щоб підкреслити її тонку талію. Красуня доповнила образ золотими прикрасами у вигляді масивних браслетів на обох зап'ястях.

Кайя Гербер у Королівському театрі Александра Фото: Getty Images

Зірка "Американської історії жахів" позувала для фотографій разом зі своїм колегою по фільму, 37-річним Корі Майклом Смітом. На прем'єрі до них також приєдналися Віллем ДеФо, Елла Гант, Габріель ЛаБелль і Рейчел Сеннотт.

Вона уклала свої шоколадно-каштанові локони м'якими хвилями і нанесла легкий макіяж: підкреслила вилиці персиковими рум'янами, виділила карі очі димчастими сірими тінями, а на губи нанесла теплий нюдовий блиск.

Фільм "Суботнім вечором" — біографічний комедійно-драматичний трилер про першу трансляцію шоу Saturday Night Live на каналі NBC 1975 року.

Раніше, 29 березня, Фокус писав про те, що Кайя Гербер у стильних образах знялася для глянцю. На обкладинці дочка Сінді Кроуфорд постала в Celine. Автором знімків став британський фотограф Аласдер Маклеллан.