Кайя Гербер у стильних образах знялася для глянцю (фото)

На обкладинці донька Сінді Кроуфорд постала в Celine. Автором знімків став британський фотограф Аласдер Маклеллан.

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22-річна американська модель Кайя Гербер знялася у стильній фотосесії для глянцю. Знімками юна знаменитість ділиться в Instagram з понад 10 млн підписників.

Донька культової супермоделі Сінді Кроуфорд позувала для нового випуску французького Harper’s Bazaar.

"Для свого весняного випуску Harper’s Bazaar France оточили себе могутніми жінками. Кайя Гербер, зіркова модель та актриса, робить літературу сексуальною", — написали журналісти видання.

Зокрема, Кайя позувала в стильних та буденних образах: білому топі та шортах, додавши золотисту спідницю, чорній мініспідниці, джинсах, вʼязаному бралеті та шортах тощо.

На обкладинці зірка подіумів та глянців приміряла Celine.

Автором знімків став британський фотограф Аласдер Маклеллан.

Кайя Гербер

"Чисто, просто та шикарно!", "Кожна фотографія ідеальна", "Досить вражаюче", — коментують нові знімки Гербер її фоловери в соцмережі.

Кайя Гербер

Зазначимо, що наразі Кайя, яка також будує акторську карʼєру, зустрічається з актором Остіном Батлером, який зіграв у "Дюні". Про їхні стосунки відомо ще з кінця 2021 року.

Кайя Гербер та Остін Батлер Фото: Getty Images

Нагадаємо, поява доньки Сінді Кроуфорд на обкладинці британського Vogue викликала негативну реакцію в мережі.

Також Фокус писав про появу Кайї Гербер на публіці разом із зірковою мамою Сінді Кроуфорд.