Кайя Гербер знялася топлес для глянцю (фото)
Автором знімків став італієць Маріо Сорренті. Донька Сінді Кроуфорд продемонструвала нову зачіску.
22-річна американська модель Кайя Гербер позувала топлес у своїй останній стильній фотосесії. Юна знаменитість знялася для V Magazine.
Для обкладинки глянцю донька культової супермоделі Сінді Кроуфорд позувала на стільці в напівпрозорому топі без рукавів та впевнено дивилася в камеру.
На іншому знімку Кайя постала топлес у чорній шкіряній куртці та мініспідниці. Вона також демонструвала нову зачіску з чубчиком та зробила легкий макіяж.
Автором знімків став італієць Маріо Сорренті.
На одній ретро-фотографії Кайю можна було побачити в образі у стилі 1950-х років, одягнену в чорний мереживний боді з глибоким декольте.
Ще одним із її аутфітів був чорний шкіряний комбінезон, прикріплений до високих шортів у тон.
Вона повернула спогади про 1970-ті роки в комбінезоні з квітами вільного крою без рукавів, обертаючись навколо, щоб показати, що вбрання було з оголеною спиною.
"Тепер я хочу чубчика", — прокоментувала нову фотосесію доньки Сінді Кроуфорд.
Нагадаємо, поява Кайї Гербер на обкладинці британського Vogue викликала негативну реакцію в мережі.
Також Фокус писав про появу Кайї Гербер на публіці разом із зірковою мамою Сінді Кроуфорд.