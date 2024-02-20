Кайя Гербер зʼявилася на вечірці в ефектній мінісукні (фото)

На гламурному заході в Лондоні юна зірка подіумів зʼявилася без бойфренда, актора Остіна Батлера. Вона обрала золотисте вбрання без бретелей.

Related video

22-річна американська модель Кайя Гербер зʼявилася на публіці у сміливій золотій сукні від Celine by Hedi Slimane під час вечірки BAFTA British Vogue і Tiffany & Co. в Лондоні. Про це пише Daily Mail.

Донька супермоделі Сінді Кроуфорд обрала для появи в столиці Великої Британії ефектне вбрання без бретелей та з китицями.

Кайя Гербер Фото: Getty Images

На ногах дівчини актора Остіна Батлера були туфлі на високих підборах. Волосся юна знаменитість залишила розпущеним та зробила ефектний вечірній макіяж.

Кайя Гербер Фото: Getty Images

Спадкоємиця Сінді Кроуфорд практично відмовилася від аксесуарів, проте носила в руках золотистий клатч.

Кайя Гербер Фото: Getty Images

Бойфренда Кайї, актора Остіна Батлера, разом з нею цього вечора не було. Зірка фільму "Елвіс" та американська модель почали зустрічатися наприкінці 2021 року. З того часу вони неодноразово виходили разом на публіку.

До цього донька Сінді Кроуфорд перебувала у стосунках з австралійським актором Джейкобом Елорді, відомим за ролями в серіалі "Ейфорія" та фільмі "Солтберн".

Кайя Гербер та Остін Батлер Фото: Getty Images

Принц Вільям відвідав церемонію в Лондоні сам, оскільки його дружина Кейт Міддлтон продовжує одужувати після операції на черевній порожнині, яку вона перенесла в січні 2024 року.

Також Фокус писав про появу Кайї Гербер у кіно.