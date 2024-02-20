Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Принц Вільям дав рідкісний коментар про Кейт Міддлтон після її операції

Кейт Міддлтон та принц Вільям, BAFTA 2024, принцеса уельська, кейт міддлтон операція, королівська сімʼя британії
Фото: Instagram/kensingtonroyal | Кейт Міддлтон та принц Вільям

На початку 2024 року принцесі Уельській зробили "планову" операцію. Наразі вона відновлюється у Віндзорі.

Related video

Принц Вільям дав рідкісний коментар про Кейт Міддлтон після її операції на черевній порожнині в січні 2024 року. Про це пише Hello Magazine.

Наразі принцеса Уельська одужує у Віндзорі, і, як очікується, повернеться до публічних обов’язків лише після Великодня 2024. Тим часом майбутній король Великої Британії відвідав церемонію BAFTA ("британський Оскар") без коханої.

Син Чарльза ІІІ, який є президентом BAFTA, зізнався, що вони з дружиною люблять дивитися фільми разом вдома, і хоча вони зазвичай намагаються переглянути якомога більше фільмів-номінантів напередодні, цього року вони не змогли так зробити.

"Мені шкода, що Кетрін тут немає. Їй дуже подобається BAFTA", — розповів багатодітний батько.

"Завжди приємно приєднатися до кращих кіноіндустрії на The @bafta Awards. Вітаємо всіх номінантів та переможців цього вечора!" — залишили Кейт Міддлтон та принц Вільям повідомлення на своїй сторінці в Instagram.

Принц Вільям на BAFTA-2024

Зокрема, принц Уельський розповів: "Усіх, кого я дивлюся, вона дивиться разом зі мною. Тому ми ретельно це переглядаємо". Цього ж року вони не змогли ознайомитися з усіма номінантами, як раніше, проте сподіваються згодом надолужити це.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Fullscreen
Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Вільям "захищатиме" Кейт Міддлтон у складні часи.

Також Фокус писав про причини довгого перебування Кейт Міддлтон у лікарні.