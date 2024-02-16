Кайя Гербер приєдналася до Остіна Батлера на премʼєрі "Дюни" (фото)

Чутки про роман знаменитостей зʼявилися ще наприкінці 2021 року. Остін зіграв одну з ролей у картині Дені Вільньова.

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22-річна американська модель Кайя Гербер приєдналася до свого бойфренда, 32-річного актора Остіна Батлера, на прем'єрі нової частини "Дюни" в Лондоні. Про це пише Daily Mail.

Донька супермоделі Сінді Кроуфорд трималася за руки з коханим, коли вони зʼявилися на публіці в британській столиці.

Юна знаменитість обрала для виходу у світ блискучу коричневу максі-сукню, яка облягала її струнку фігуру. Зірка глянців продемонструвала сріблясті підбори і додала до вечірнього образу золотий клатч. Під рукою Кайя носила шубу на випадок, якщо ввечері похолодає.

Тим часом Батлер був у білій сорочці з глибоким вирізом під чорним блейзером і штанами.

Кайя Гербер та Остін Батлер Фото: Getty Images

Закохані вперше викликали чутки про свої стосунки у грудні 2021 року, перш ніж оприлюднити роман у березні 2022 року. До цього донька Сінді Кроуфорд тривалий час зустрічалася з іншим актором — зіркою "Ейфорї" та "Солтберна" Джейкобом Елорді.

Кайя Гербер та Остін Батлер Фото: Getty Images

Коханий моделі розповів про свій новий фільм: "Я був шанувальником книги з 15 років. Я був величезним фанатом першого фільму, тому мені дуже пощастило бути частиною цього. Це справді захопливо".

Батлер став новачком картини Дені Вільньова і зіграв Фейда-Раута Харконнена, молодого племінника барона Харконнена та планованого наступника на посаді правителя Арракіса.

Кайя Гербер Фото: Getty Images

У "Дюні" він знявся разом з іншими акторами, зокрема Зендеєю, Тімоті Шаламе та Флоренс П’ю.

Нагадаємо, поява Кайї Гербер на обкладинці британського Vogue викликала негативну реакцію в мережі.

Також Фокус писав про появу Кайї Гербер на публіці разом із зірковою мамою Сінді Кроуфорд.