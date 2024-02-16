Кайя Гербер присоединилась к Остину Батлеру на премьере "Дюны" (фото)

Слухи о романе знаменитостей появились еще в конце 2021 года. Остин сыграл одну из ролей в картине Дени Вильнева.

Related video

22-летняя американская модель Кайя Гербер присоединилась к своему бойфренду, 32-летнему актеру Остину Батлеру, на премьере новой части "Дюны" в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь супермодели Синди Кроуфорд держалась за руки с возлюбленным, когда они появились на публике в британской столице.

Юная знаменитость выбрала для выхода в свет блестящее коричневое макси-платье, которое облегало ее стройную фигуру. Звезда глянцев продемонстрировала серебристые каблуки и добавила к вечернему образу золотой клатч. Под рукой Кайя носила шубу на случай, если вечером похолодает.

Тем временем Батлер был в белой рубашке с глубоким вырезом под черным блейзером и брюками.

Кайя Гербер и Остин Батлер Фото: Getty Images

Влюбленные впервые вызвали слухи о своих отношениях в декабре 2021 года, прежде чем обнародовать роман в марте 2022 года. До этого дочь Синди Кроуфорд долгое время встречалась с другим актером — звездой "Эйфории" и "Солтберна" Джейкобом Элорди.

Кайя Гербер и Остин Батлер Фото: Getty Images

Возлюбленный модели рассказал о своем новом фильме: "Я был поклонником книги с 15 лет. Я был огромным фанатом первого фильма, поэтому мне очень повезло быть частью этого. Это действительно захватывающе".

Батлер стал новичком картины Дени Вильнева и сыграл Фейда-Раута Харконнена, молодого племянника барона Харконнена и планируемого преемника на посту правителя Арракиса.

Кайя Гербер Фото: Getty Images

В "Дюне" он снялся вместе с другими актерами, в частности, Зендаей, Тимоти Шаламе и Флоренс Пью.

Напомним, появление Кайи Гербер на обложке британского Vogue вызвало негативную реакцию в сети.

Также Фокус писал о появлении Кайи Гербер на публике вместе со звездной мамой Синди Кроуфорд.