Кайя Гербер присоединилась к Остину Батлеру на премьере "Дюны" (фото)
Слухи о романе знаменитостей появились еще в конце 2021 года. Остин сыграл одну из ролей в картине Дени Вильнева.
22-летняя американская модель Кайя Гербер присоединилась к своему бойфренду, 32-летнему актеру Остину Батлеру, на премьере новой части "Дюны" в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.
Дочь супермодели Синди Кроуфорд держалась за руки с возлюбленным, когда они появились на публике в британской столице.
Юная знаменитость выбрала для выхода в свет блестящее коричневое макси-платье, которое облегало ее стройную фигуру. Звезда глянцев продемонстрировала серебристые каблуки и добавила к вечернему образу золотой клатч. Под рукой Кайя носила шубу на случай, если вечером похолодает.
Тем временем Батлер был в белой рубашке с глубоким вырезом под черным блейзером и брюками.
Влюбленные впервые вызвали слухи о своих отношениях в декабре 2021 года, прежде чем обнародовать роман в марте 2022 года. До этого дочь Синди Кроуфорд долгое время встречалась с другим актером — звездой "Эйфории" и "Солтберна" Джейкобом Элорди.
Возлюбленный модели рассказал о своем новом фильме: "Я был поклонником книги с 15 лет. Я был огромным фанатом первого фильма, поэтому мне очень повезло быть частью этого. Это действительно захватывающе".
Батлер стал новичком картины Дени Вильнева и сыграл Фейда-Раута Харконнена, молодого племянника барона Харконнена и планируемого преемника на посту правителя Арракиса.
В "Дюне" он снялся вместе с другими актерами, в частности, Зендаей, Тимоти Шаламе и Флоренс Пью.
Напомним, появление Кайи Гербер на обложке британского Vogue вызвало негативную реакцию в сети.
Также Фокус писал о появлении Кайи Гербер на публике вместе со звездной мамой Синди Кроуфорд.