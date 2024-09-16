Шакіра пішла зі сцени через фаната, який буквально заліз їй під спідницю (відео)

Співачка, побачивши витівки фаната, спустилася зі сцени у VIP-зону, де продовжила свої танці.

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47-річна колумбійська співачка Шакіра, яка демонструвала свої фірмові танцювальні рухи на сцені LIV Miami, танцюючи під новий сингл "Soltera", помітила, що один із фанатів знімає її, підсунувши телефон максимально під поділ сукні артистки. Вона зупинилася на деякий час, потягнула і без того коротку сукню донизу, показавши жестами прихильнику, що все бачить, після чого спустилася зі сцени в зал, пише Metro.

Потім артистка відновила танець у VIP-зоні, перш ніж знову повернутися до невідомих фанатів і помахати рукою.

Шанувальники в мережі відреагували на вчинок глядача.

"Люди огидні", "Це дійсно поведінка, що розчаровує. Артисти заслуговують на повагу і конфіденційність, як на сцені, так і за її межами. Вкрай важливо гарантувати безпечне середовище для всіх", "Шакіра навіть не може насолоджуватися і танцювати під свою власну пісню, як?", "Я, чорт забирай, ненавиджу чоловіків, повністю забороніть цим чоловікам відвідувати клуби", "Дивно, як деякі хлопці можуть самотужки перетворити чудовий досвід на повний кошмар своїми моторошними флюїдами", — пишуть у коментарях.

Один з очевидців повідомив таблоїду, що насправді все було не так драматично, як виглядає у відео.

Ще в червні Шакіра сказала, що вона не зовсім готова до "офіційних стосунків", але натякнула, що не проти романтичних пригод.

Артистка важко переживала розрив із футболістом Жераром Піке. Пара була разом 11 років, і в них народилися двоє синів — Саша і Мілан. Співачка і спортсмен розлучилися 2022-го.

Жерар зраджував Шакіру зі своєю нинішньою дівчиною і колишньою співробітницею Кларою Чіа, яка молодша за артистку на 20 років.

Зараз співачка більш обережна в плані особистого життя:

"Яке місце у мене зараз є для чоловіка? Що я можу вам сказати, мені подобаються чоловіки. У цьому-то й проблема. Вони не повинні мені подобатися після всього, що зі мною сталося, але уявіть, як сильно мені подобаються чоловіки, що вони мені все ще подобаються".

Після розставання з Джерардом Шакірі приписували романтичні стосунки з актором Томом Крузом, гонщиком-чемпіоном Льюїсом Гемілтоном і актором Люсьєном Лавісконтом.

Зараз зірка зосередилася на своїх синах.

"Їхнє емоційне та психологічне благополуччя — у пріоритеті", — зізналася виконавиця.

Раніше Фокус писав, що самотня Шакіра вирушила на побачення з таємничим чоловіком.