Шакира ушла со сцены из-за фаната, который буквально залез ей под юбку (видео)

Певица, увидев проделки фаната, спустилась со сцены в VIP-зону., где продолжила свои танцы.

Related video

47-летняя колумбийская певица Шакира, которая демонстрировала свои фирменные танцевальные движения на сцене LIV Miami, танцуя под новый сингл "Soltera", заметила, что один из фанатов снимает ее, пододвинув телефон максимально под подол платья артистки. Она остановилась на некоторое время, потянула и без того короткое платье вниз и показав жестами поклоннику, что все видит, после чего спустилась со сцены в зал, пишет Metro.

Затем артистка возобновила танец в VIP-зоне, прежде чем снова повернуться к неизвестным фанатам и помахать рукой.

Поклонники в сети отреагировали на поступок зрителя.

"Люди отвратительны", "Это действительно разочаровывающее поведение. Артисты заслуживают уважения и конфиденциальности, как на сцене, так и за ее пределами. Крайне важно обеспечить безопасную среду для всех", "Шакира даже не может наслаждаться и танцевать под свою собственную песню, как?", "Я, черт возьми, ненавижу мужчин, полностью запретите этим мужчинам посещать клубы", "Удивительно, как некоторые парни могут в одиночку превратить прекрасный опыт в полный кошмар своими жуткими флюидами", – пишут в комментариях.

Один из очевидцев сообщил таблоиду, что на самом деле все было не так драматично, как выглядит в видео.

Еще в июне Шакира сказала, что она не совсем готова к "официальным отношениям", но намекнула, что не против романтических приключений.

Артистка тяжело переживала разрыв с футболистом Жераром Пике. Пара была вместе 11 лет, и у них родились двое сыновей – Саша и Милан. Певица и спортсмен расстались в 2022-м.

Жерар изменял Шакире со своей нынешней девушкой и бывшей сотрудницей Кларой Чиа, которая младше артистки на 20 лет.

Сейчас певица более осторожна в плане личной жизни:

"Какое место у меня сейчас есть для мужчины? Что я могу вам сказать, мне нравятся мужчины. В этом-то и проблема. Они не должны мне нравиться после всего, что со мной произошло, но представьте, как сильно мне нравятся мужчины, что они мне все еще нравятся".

После расставания с Джерардом у Шакире приписывали романтические отношения с актером Томом Крузом, гонщиком-чемпионом Льюисом Хэмилтоном и актером Люсьеном Лависконтом.

Сейчас звезда сосредоточилась на своих сыновьях.

"Их эмоциональное и психологическое благополучие — в приоритете", — призналась исполнительница.

Ранее Фокус писал, что одинокая Шакира отправилась на свидание с таинственным мужчиной.