Самотня Шакіра вирушила на побачення з таємничим чоловіком (відео)

Співачка насолоджувалася приємною компанією та багато посміхалася. Ім'я її супутника не розголошується.

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47-річна колумбійська співачка Шакіра вирушила на побачення з невідомим красенем у Маямі, хоча раніше стверджувала, що не думає про стосунки, пише Page Six. На відео, яке опублікував ресурс, вона сидить навпроти темноволосого чоловіка та про щось захоплено розмовляє з ним.

Для вечері артистка одягла світло-рожевий ансамбль із короткою спідницею і білі босоніжки на масивній платформі з підборами. У якийсь момент вона нахилилася, щоб відкусити шматочок їжі з тарілки, а потім засміялася, відкинувшись назад

Особа таємничого чоловіка невідома, оскільки він сидів спиною до камери, але, схоже, він був зрілого віку, оскільки в його волоссі вгадувалася сивина. Його ансамбль був більш суворим — темний діловий костюм і туфлі.

Незрозуміло, була ця зустріч побаченням, діловою вечерею чи дружньою зустріччю. Однак атмосфера безумовно створювала романтичну обстановку з видом на затоку.

Шакіра та її таємничий чоловік вибрали столик з видом на воду та приглушеним освітленням.

Таємниче побачення Шакіри потрапило на камеру

Журналісти звернулися по коментарі до представників зірки, однак ті нічого не відповіли.

Не так давно знаменитість запевняла, що не зацікавлена в побаченнях, хоча минуло вже два роки відтоді, як вона розлучилася зі своїм давнім партнером і батьком її двох синів Жераром Піке.

"Я не думаю про це. Яке місце у мене зараз є для чоловіка?" — заявила вона.

Водночас співачка додала, що їй "подобаються чоловіки", але вона вважає це "проблемою":

"Я не повинна любити їх після всього, що зі мною сталося. Але уявіть, як сильно я люблю чоловіків, які мені все ще подобаються".

Шакіра важко пережила розрив із 37-річним футболістом, якому народила двох синів. Спортсмен зрадив її з молодшою Кларою Чіа Марті.

"Для неї спустошливо дізнатися, що цей зв'язок тривав набагато довше, ніж вона собі уявляла", — говорили друзі колумбійки. Свого часу їй навіть довелося поставити кар'єру на паузу, щоб Піке міг зосередитися на футболі.

Після розриву з футболістом Шакіру бачили в компанії актора Тома Круза, гонщика Льюїса Гемілтона, гравця "Маямі Хіт" Джиммі Батлера, кінозірки Люсьєна Лавісконта. Однак ні з ким із них у неї немає серйозних стосунків.

Раніше Фокус писав, що Шакіра розповіла, як син пережив її розрив із Жераром Піке.