Самотня Шакіра вирушила на побачення з таємничим чоловіком (відео)
Співачка насолоджувалася приємною компанією та багато посміхалася. Ім'я її супутника не розголошується.
47-річна колумбійська співачка Шакіра вирушила на побачення з невідомим красенем у Маямі, хоча раніше стверджувала, що не думає про стосунки, пише Page Six. На відео, яке опублікував ресурс, вона сидить навпроти темноволосого чоловіка та про щось захоплено розмовляє з ним.
Для вечері артистка одягла світло-рожевий ансамбль із короткою спідницею і білі босоніжки на масивній платформі з підборами. У якийсь момент вона нахилилася, щоб відкусити шматочок їжі з тарілки, а потім засміялася, відкинувшись назад
Особа таємничого чоловіка невідома, оскільки він сидів спиною до камери, але, схоже, він був зрілого віку, оскільки в його волоссі вгадувалася сивина. Його ансамбль був більш суворим — темний діловий костюм і туфлі.
Незрозуміло, була ця зустріч побаченням, діловою вечерею чи дружньою зустріччю. Однак атмосфера безумовно створювала романтичну обстановку з видом на затоку.
Шакіра та її таємничий чоловік вибрали столик з видом на воду та приглушеним освітленням.
Журналісти звернулися по коментарі до представників зірки, однак ті нічого не відповіли.
Не так давно знаменитість запевняла, що не зацікавлена в побаченнях, хоча минуло вже два роки відтоді, як вона розлучилася зі своїм давнім партнером і батьком її двох синів Жераром Піке.
"Я не думаю про це. Яке місце у мене зараз є для чоловіка?" — заявила вона.
Водночас співачка додала, що їй "подобаються чоловіки", але вона вважає це "проблемою":
"Я не повинна любити їх після всього, що зі мною сталося. Але уявіть, як сильно я люблю чоловіків, які мені все ще подобаються".
Шакіра важко пережила розрив із 37-річним футболістом, якому народила двох синів. Спортсмен зрадив її з молодшою Кларою Чіа Марті.
"Для неї спустошливо дізнатися, що цей зв'язок тривав набагато довше, ніж вона собі уявляла", — говорили друзі колумбійки. Свого часу їй навіть довелося поставити кар'єру на паузу, щоб Піке міг зосередитися на футболі.
Після розриву з футболістом Шакіру бачили в компанії актора Тома Круза, гонщика Льюїса Гемілтона, гравця "Маямі Хіт" Джиммі Батлера, кінозірки Люсьєна Лавісконта. Однак ні з ким із них у неї немає серйозних стосунків.
Раніше Фокус писав, що Шакіра розповіла, як син пережив її розрив із Жераром Піке.