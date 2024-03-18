"Заради кохання": Шакіра зізналася, чим жертвувала через Жерара Піке

Зіркова пара була разом понад 10 років. Вони стали батьками двох синів та оголосили про розрив у 2022 році.

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47-річна колумбійська співачка Шакіра вважає, що її кар'єра на багато років відійшла на другий план через її колишнього партнера Жерара Піке, 37. Про це пише Sunday Times.

"Довгий час я призупиняла свою кар'єру, щоб бути поруч з Жераром, щоб він міг грати у футбол", — зізналася мама двох дітей.

Шакіра зазначила, що в цій історії було "багато жертв заради кохання".

Співачка вперше зустріла іспанського футболіста на зйомках кліпу на свою пісню "Waka Waka (This Time for Africa)" у 2010 році.

Кліп Шакіри "Waka Waka (This Time for Africa)"

Через три роки колумбійська зірка народила спортсмену сина Мілана, а ще через два роки – Сашу. Зіркова сім’я проживала в Барселоні, оскільки Піке грав за міську футбольну команду.

Співачка час від часу була тренером у "The Voice" у США та випустила альбом "El Dorado" у 2017 році, але в основному зосередилася на родині.

У червні 2022 року Шакіра та Піке оголосили про розставання. Пара не одружувалася за понад 10 років стосунків.

Шакіра та Жерар Піке із синами Фото: Getty Images

"Ми просимо про конфіденційність у цей момент заради благополуччя наших дітей, які є нашим головним пріоритетом", — зазначали тоді ексзакохані.

Повідомлялося, що Піке зрадив маму своїх дітей зі студенткою Кларою Чіа Марті, яка на понад 20 років молодша за співачку. Після цього пара почала офіційно зустрічатися.

Жерар Піке та Клара Чіа Марті Фото: Instagram @3gerardpique

Як відомо, Шакіра дізналася, що в Жерара роман, коли вона виявила, що в їхньому домі пропало варення, яке ніхто, крім неї, не їсть.

Нагадаємо, Жерар Піке впав у яму.

Також Фокус писав про чутки щодо роману Шакіри та Джиммі Батлера.