Дочка Сінді Кроуфорд змінилася до невпізнання в новій фотосесії (фото, відео)

Дизайнер Марк Джейкобс, який став запрошеним редактором Vogue, вбрав Кайю в об'ємні та підкреслено невідповідні речі, а величезне начісування на голові ідеально завершувало кожен з образів моделі.

23-річна Кайя Гербер, дочка супермоделі Сінді Кроуфорд, прикрасила обкладинку грудневого американського Vogue, представивши яскраві образи з нової колекції Marc Jacobs. Знімав дівчину легендарний фотограф Стівен Мейзел, а знімки вже опубліковані на сторінках журналу.

61-річний дизайнер Марк Джейкобс не тільки надав вбрання для зйомки, а й став запрошеним редактором номера. Існує думка, що саме він вибрав модель для номера, показавши Кайю сучасною інтерпретацією американської домогосподарки з 50-х років.

На знімках модель позує з величезним начемосом, в оригінальних туфлях зі шкарпетками-гондолами, об'ємних спідницях, сукнях з ліфами-конусами і підкреслено величезних костюмах.

Марк Джейкобс попрацював над образом Кайї

У бесіді з журналістами Кайя розповіла не тільки про свою акторську кар'єру, а й про любов до читання. З 2020 року вона разом зі своєю подругою Аліссою Рідер створили Library Science, онлайн-книжковий клуб як простір, де читати сучасну художню літературу круто. Вони обговорюють нові твори, розмовляють з молодими та відомими письменниками і всіляко популяризують читання.

Будучи ерудиткою і дуже начитаною дівчиною, міс Гербер, тим не менш, іноді любить вдавати з себе дурненьку. Через те, як вона виглядає і ким вона є – відомою моделлю і дочкою відомої моделі – Кайя більш зосереджено зчитує припущення людей про неї.

"Вона сказала мені, що коли хтось згадує автора чи книжку, то іноді відповідає з незворушною байдужістю: "Хто? Що це?" А потім вона дивиться на реакцію. Деякі люди розуміють, що вона прикидається, але інші пускаються в педантичні пояснення. Вона прикидається дурепою і дозволяє їм продовжувати, але помічає про себе, що тепер вона знає, що вони насправді думають про неї", – каже Дана Спіотта, яка розмовляла з дівчиною.

За словами Кайї, їй кумедно бачити, як люди реагують на неї.

Раніше Фокус писав, що Кайя Гербер розповіла про перші кроки в модельному бізнесі. Тим часом її батьки стурбовані її романом.