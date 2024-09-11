Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер в прозрачном платье вышла на красную дорожку в Торонто (фото)

Сейчас Кайя Гербер не только строит карьеру в модельном бизнесе, но и снимается в кино. 23-летняя красавица встречается с актером Остином Батлером, который сыграл в "Дюне".

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Дочь знаменитой супермодели Синди Кроуфорд актриса и модель Кайя Гербер в шикарном наряде 10 сентября посетила премьеру нового комедийно-драматического триллера "Субботний вечер" на Международном кинофестивале в Торонто, сообщает Daily Mail.

23-летняя модель вышла на красную дорожку в прозрачном черном платье-халтер с очень глубоким вырезом и открытой спиной. Центр ее прозрачного платья был завязан сзади, чтобы подчеркнуть ее тонкую талию. Красавица дополнила образ золотыми украшениями в виде массивных браслетов на обоих запястьях.

Кайя Гербер в Королевском театре Александра Фото: Getty Images

Звезда "Американской истории ужасов" позировала для фотографий вместе со своим коллегой по фильму, 37-летним Кори Майклом Смитом. На премьере к ним также присоединились Уиллем ДеФо, Элла Хант, Габриэль ЛаБелль и Рэйчел Сеннотт.

Она уложила свои шоколадно-каштановые локоны мягкими волнами и нанесла легкий макияж: подчеркнула скулы персиковыми румянами, выделила карие глаза дымчатыми серыми тенями, а на губы нанесла теплый нюдовый блеск.

Фильм "Субботним вечером" — биографический комедийно-драматический триллер о первой трансляции шоу Saturday Night Live на канале NBC в 1975 году.

Ранее, 29 марта, Фокус писал о том, что Кайя Гербер в стильных образах снялась для глянца. На обложке дочь Синди Кроуфорд предстала в Celine. Автором снимков стал британский фотограф Аласдер Маклеллан.