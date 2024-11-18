Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас святкують 24-ту річницю весілля (фото)

Зіркова пара стала батьками двох дітей. Вони пригадали, як пройшов важливий день у 2000 році.

55-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс та 80-річний американський актор Майкл Дуглас відзначають річницю весілля. Архівним кадром зірка фільму "Гра" поділився в Instagram.

"24 роки тому, моя люба; вау, я був щасливим хлопцем! З річницею, Кетрін!" — написав Майкл Дуглас.

Зокрема, актор показав фото, на якому позує біля акторки в день їхнього одруження у 2000 році. Кетрін постала у весільній сукня та з прикрасами.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас

"Вам обом пощастило!!!! Вітаю з річницею!!!!", "Не у кожного є велика любов, яка триває вічно. Вітаю і впевнена, що ви щодня працювали для цього", "Це фантастика… вітаю", — вітають зіркову пару користувачі мережі.

Тим часом Зета-Джонс показала більше архівних кадрів з весілля.

"24 роки тому я сказала: "Так". З ювілеєм, любий Майкл. Наше кохання як дірка в одному… Ви повинні побачити це, щоб повірити. Люблю тебе", — написала британка.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас

Від їхнього союзу підростають двоє дітей — 24-річний син Ділан та 21-річна донька Керіс. У Майкла Дугласа також є 45-річний син Кемерон від попереднього шлюбу з Діандрою Люкер.

Кетрін та Майкл уперше зустрілися 1998 року на кінофестивалі в Довілі, де актор просував "Ідеальне вбивство" з Гвінет Пелтроу, а Зета-Джонс рекламувала фільм "Маска Зорро" з Антоніо Бандерасом.

Кетрін Зета-Джонс з дітьми від Майкла Дугласа Фото: Getty Images

Незабаром після зустрічі Майкл Дуглас сказав Кетрін, що хоче стати батьком її дітей. Вони одружилися в The Plaza в Нью-Йорку.

Нагадаємо, Майкл Дуглас вийшов на червону доріжку з дорослими синами.

Також Фокус писав про день народження Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа.