80-річний Майкл Дуглас вийшов на публіку з двома синами (фото)

Зіркова родина відвідала захід, присвячений княгині Грейс Келлі. Кетрін Зети-Джонс та доньки Керіс разом з актором цього дня не було.

Related video

80-річний американський актор Майкл Дуглас вийшов на червону доріжку з двома синами. Про це пише Daily Mail.

Зіркова родина зʼявилася на святкуванні 40-річчя нагороди княгині Грейс Келлі в Нью-Йорку. Подія відбулася в готелі The Pierre.

Майкл Дуглас позував зі своїми дітьми Кемероном, 45, і Діланом, 24, у чорному смокінгу.

Кемерон, якого актору народила перша дружина Діандра Люкер, вийшов у світ у діловому костюмі з білою сорочкою та краваткою. До образу первісток актора додав прозорі окуляри.

Тим часом Ділан обрав для заходу темно-синій костюм та метелика. А його меншої сестри Керіс з рідними цього дня не було.

Майкл Дуглас із синами Фото: Getty Images

На заході також був присутній князь Монако Альбер II і його донька Джазмін Грейс Грімальді.

Окрім Кемерона та Ділана, Майкл Дуглас став батьком доньки Керіс, яку йому народила дружина, 55-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс. Нещодавно актор показав свіжі кадри з 21-річною спадкоємицею. Дуглас відвідав її в коледжі на вихідних.

Майкл Дуглас з донькою Керіс

Керіс вивчає кіно та міжнародні відносини в престижному Університеті Брауна в Род-Айленді.

Нагадаємо, Майкл Дуглас розповів про візит до України.

Також Фокус писав про день народження Майкла Дугласа та Кетрін Зети-Джонс.