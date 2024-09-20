"Неймовірний дух людей": Майкл Дуглас поділився враженнями від України (відео, фото)

У своєму зверненні Майкл Дуглас підтримав Україну у війні, яку розв'язала Російська Федерація. Актор був вражений мужністю українців та їхнім незламним духом.

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Зірка Голлівуду Майкл Дуглас і посол доброї волі ООН після повернення з України додому, в США, поділився зі своїми численними шанувальниками в Instagram враженнями про українців і нашу країну.

Оскароносний актор зізнався, що після візиту до Києва, де відвідав четвертий Саміт перших леді та джентльменів, змінив своє ставлення до України.

Іноземній аудиторії Майкл розповів про криваву війну, розв'язану Російською Федерацією на території України, труднощі перетину кордону, архітектуру та "приголомшливу енергетику" Києва.

Майкл Дуглас зі своїм сином Діланом у Києві Фото: facebook.com/gotokyiv

"Як відомо, Україна перебуває під жахливою, жахливою війною з Росією, тому зараз трохи складно діставатися до Києва, столиці. Вам потрібно проїхати 11 годин поїздом від польського кордону до Києва. Те, куди ми прибули, було чарівним містом, воістину чарівним містом, не те, чого я очікував", — розповів Майкл.

У своєму відео 79-річний Дуглас згадав про зруйновану ЗС РФ дитячу лікарню "Охматдит", яку відвідав під час свого візиту: "...ми побачили дитячу лікарню, найбільшу в усій Україні, яка повністю зруйнована, і точно зрозуміло, що це не було помилково. Деякі будівлі, як і раніше, стоять, але знадобиться багато роботи".

Зірка "Методу Комінські" зазначив, що Україна — це "неймовірне місце", а наш народ — люди, які володіють великою силою духу.

"Що ми з Діланом винесли звідти — неймовірний дух людей. Коли ти думаєш, що відбувалося з Україною, починаючи від режиму Сталіна і Другої світової війни, а потім вона була змушена битися й захищати свої понад 30 років демократії. Це неймовірне місце і велике нагадування всім нам про важливість свободи, демократії і про те, як потрібно працювати заради них", — сказав Дуглас.

Знаменитість також подякував першій леді України Олені Зеленській за запрошення відвідати Україну і можливість виступити на Саміті перших леді та джентльменів, керівнику ОП Андрію Єрмаку за гостинність і допомогу, а також звернувся до президента Володимира Зеленського зі словами: "Ви — правильна людина в правильному місці. Я бажаю вам усілякої підтримки... Усім миру!".

Раніше, 12 вересня, Фокус писав про те, як минув четвертий Саміт перших леді і джентльменів. На захід приїхали представники восьми країн — Литви, Естонії, Сербії, Данії, Словенії, Гватемали, Белізу та Фінляндії.