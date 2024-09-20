"Невероятный дух людей": Майкл Дуглас поделился впечатлениями от Украины (видео, фото)

В своем обращении Майкл Дуглас поддержал Украину в войне, которую развязала Российская Федерация. Актер был поражен мужеством украинцев и их несгибаемым духом.

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Звезда Голливуда Майкл Дуглас и посол доброй воли ООН после возвращения из Украины домой в США поделился со своими многочисленными поклонниками в Instagram впечатлениями об украинцах и нашей стране.

Оскароносный актер признался, что после визита в Киев, где посетил четвертый Саммит первых леди и джентльменов, изменил свое отношение к Украине.

Иностранной аудитории Майкл рассказал о кровавой войне, развязанной Российской Федерацией на территории Украины, трудностях пересечения границы, архитектуре и "потрясающей энергетике" Киева.

Майкл Дуглас со своим сыном Диланом в Киеве Фото: facebook.com/gotokyiv

"Как известно, Украина находится под ужасной, ужасной войной с Россией, поэтому сейчас немного сложно добираться до Киева, столицы. Вам нужно проехать 11 часов поездом от польской границы до Киева. То, куда мы прибыли, было волшебным городом, поистине волшебным городом, не то, чего я ожидал", — рассказал Майкл.

В своем видео 79-летний Дуглас вспомнил о разрушенной ВС РФ детской больнице "Охматдет", которую посетил во время своего визита: "…мы увидели детскую больницу, самую большую во всей Украине, которая полностью разрушена, и точно понятно, что это не было ошибочно. Некоторые здания по-прежнему стоят, но понадобится много работы".

Звезда "Метода Комински" отметил, что Украина — это "невероятное место", а наш народ — люди, которые обладают большой силой духа.

"Что мы с Диланом вынесли оттуда – невероятный дух людей. Когда ты думаешь, что происходило с Украиной, начиная от режима Сталина и Второй мировой войны, а потом она оказалась вынуждена сражаться и защищать свои более 30 лет демократии. Это невероятное место и большое напоминание всем нам о важности свободы, демократии и о том, как нужно работать ради них", — сказал Дуглас.

Знаменитость также поблагодарил первую леди Украины Елену Зеленскую за приглашение посетить Украину и возможность выступить на Саммите первых леди и джентльменов, руководителя ОП Андрея Ермака за гостеприимство и помощь, а также обратился к президенту Владимиру Зеленскому со словами: "Вы — правильный человек в правильном месте. Я желаю вам всяческой поддержки… Всем мира!".

Ранее, 12 сентября, Фокус писал о том, как прошел четвертый Саммит первых леди и джентльменов. На мероприятие приехали представители восьми стран — Литвы, Эстонии, Сербии, Дании, Словении, Гватемалы, Белиза и Финляндии.