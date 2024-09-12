Майкл Дуглас с сыном и Андрей Шевченко: как прошел четвертый Саммит первых леди и джентльменов (фоторепортаж)

В Киеве 12 сентября состоялся четвертый Саммит первых леди и джентльменов, организованный супругой президента Украины Еленой Зеленской.

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На мероприятие приехали представители восьми стран — Литвы, Эстонии, Сербии, Дании, Словении, Гватемалы, Белиза и Финляндии. Среди почетных гостей были и известные украинки — гимнастка Лилия Подкопаева и ведущая Екатерина Осадчая, сообщает Коротко Про.

Темой четвертого Саммита первых леди и джентльменов 2024 является безопасность детей. В рамках Саммита на разных панелях будут обговорены многие важные вопросы, включая безопасность детей во время войны, безопасность детей в семье, школе, в киберпространстве.

Среди высоких гостей события были замечены голливудский актер Майкл Дуглас с сыном, который приехал специально для участия в саммите первой леди Украины и Крымской платформе днем ранее. Кроме того, саммит Елены Зеленской поддержали своим присутствием спортсмены Андрей Шевченко и Элина Свитолина.

В числе украинских медийных личностей были замечены Лилия Подкопаева в сопровождении министра молодежи и спорта Украины Матвея Бедного, Катерина Осадчая, Валентина Хамайко и Алла Мазур.

Андрей Шевченко

Майкл Дуглас на Саммите первых леди и джентльменов

Алла Мазур, Валентина Хамайко

Гостями Елены Зеленской на Саммите стали: первая леди Литвы Диана Науседене, первая леди Гватемалы Лукресия Пейнадо,

Первая леди Литвы Диана Науседене Фото: УНИАН

Диана Науседене на мероприятие надела жакет и юбку-карандаш бирюзового цвета. Свой элегантный образ первая леди Литвы дополнила разноцветным шарфом из легкой ткани, в приглушенных цветах украинского флага.

Первая леди Гватемалы Лукресия Пейнадо Фото: УНИАН

Лукресия Пейнадо в ярком брючном костюме была в центре внимания фотографов. Фасон наряда можно назвать демократичным, он был выполнен в деловым и в тоже время повседневным стиле. Первая леди Гватемалы дополнила яркий наряд черными туфлями с острым носком на высоких каблуках. Из украшений на ней было красивое жемчужное ожерелье и несколькими разноцветных браслетов.

Первый джентльмен Дании Бо Тенгберг Фото: УНИАН

Бо Тенгберг — известный кинорежиссер, супруг премьер-министра Дании Матте Фредериксен. Он неоднократно выражал поддержку нашей стране и украинскому народу. На мероприятие Тенгберг наел темно-синий костюм и классическую белую рубашку. Свой образ он дополнил бордовым галстуком, черными кожаными туфлями и белым платком в нагрудном кармане пиджака.

Лилия Подкопаева и Матвей Бедный Фото: УНИАН

На событии также присутствовала олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева. Она позировала для фотографий с трижды чемпионом Украины по бодибилдингу, Министром молодежи и спорта Украины Матвеем Бедным. Гимнастка была одета в брючный костюм молочного цвета, который сочетала с белым топом, туфлями-лодочками на высоких каблуках и черной сумкой-клатчем. Матвей Бедный был одет в темно-синий деловой костюм и белую рубашку. Свой образ он завершил кожаными туфлями галстуком тепно-коричневого цвета.

Екатерина Осадчая Фото: УНИАН

Украинская телеведущая Екатерина Осадча для Саммита первых леди и джентльменов выбрала белый брючный костюм с жакетом-безрукавкой и кружевным топом цвета слоновой кости. Екатерина дополнила образ бежевыми туфлями на низком ходу и золотыми аксессуарами.

Напомним, 12 сентября Фокус писал о том, что Елена Зеленская открыла Саммит первых леди и джентльменов 2024.