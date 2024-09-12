Майкл Дуглас із сином та Андрій Шевченко: як пройшов четвертий Саміт перших леді та джентльменів (фоторепортаж)

У Києві 12 вересня відбувся четвертий Саміт перших леді та джентльменів, організований дружиною президента України Оленою Зеленською.

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На захід приїхали представники восьми країн — Литви, Естонії, Сербії, Данії, Словенії, Гватемали, Белізу та Фінляндії. Серед почесних гостей були й відомі українки — гімнастка Лілія Подкопаєва та ведуча Катерина Осадча, повідомляє Коротко Про.

Темою четвертого Саміту перших леді та джентльменів 2024 є безпека дітей. У межах Саміту на різних панелях буде обговорено багато важливих питань, включно з безпекою дітей під час війни, безпекою дітей у сім'ї, школі, в кіберпросторі.

Серед високих гостей події були помічені голлівудський актор Майкл Дуглас із сином, який приїхав спеціально для участі в саміті першої леді України та Кримській платформі днем раніше. Крім того, саміт Олени Зеленської підтримали своєю присутністю спортсмени Андрій Шевченко та Еліна Світоліна.

Серед українських знаменитостей було помічено Лілію Подкопаєву в супроводі міністра молоді та спорту України Матвія Бєдного, Катерину Осадчу, Валентину Хамайко та Аллу Мазур.

Андрій Шевченко

Майкл Дуглас на Саміті перших леді та джентльменів

Алла Мазур, Валентина Хамайко

Гостями Олени Зеленської на Саміті стали: перша леді Литви Діана Науседене, перша леді Гватемали Лукресія Пейнадо,

Перша леді Литви Діана Науседене Фото: УНІАН

Діана Науседене на захід одягла жакет і спідницю-олівець бірюзового кольору. Свій елегантний образ перша леді Литви доповнила різнокольоровим шарфом з легкої тканини, у приглушених кольорах українського прапора.

Перша леді Гватемали Лукресія Пейнадо Фото: УНІАН

Лукресія Пейнадо в яскравому брючному костюмі була в центрі уваги фотографів. Фасон вбрання можна назвати демократичним, він був виконаний у діловому і водночас повсякденному стилі. Перша леді Гватемали доповнила яскраве вбрання чорними туфлями з гострим носком на високих підборах. З прикрас на ній було красиве перлове намисто і кілька різнокольорових браслетів.

Перший джентльмен Данії Бо Тенгберг Фото: УНІАН

Бо Тенгберг — відомий кінорежисер, чоловік прем'єр-міністра Данії Матте Фредеріксен. Він неодноразово висловлював підтримку нашій країні та українському народу. На захід Тенгберг одягнув темно-синій костюм і класичну білу сорочку. Свій образ він доповнив бордовою краваткою, чорними шкіряними туфлями і білою хусткою в нагрудній кишені піджака.

Лілія Подкопаєва та Матвій Бідний Фото: УНІАН

На події також була присутня олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва. Вона позувала для фотографій із тричі чемпіоном України з бодібілдингу, Міністром молоді та спорту України Матвієм Бідним. Гімнастка була одягнена в брючний костюм молочного кольору, який поєднувала з білим топом, туфлями-човниками на високих підборах і чорною сумкою-клатчем. Матвій Бідний був одягнений у темно-синій діловий костюм і білу сорочку. Свій образ він завершив шкіряними туфлями і краваткою тепло-коричневого кольору.

Катерина Осадча Фото: УНІАН

Українська телеведуча Катерина Осадча для Саміту перших леді та джентльменів обрала білий штанний костюм із жакетом-безрукавкою та мереживним топом кольору слонової кістки. Катерина доповнила образ бежевими туфлями на низькому ходу і золотими аксесуарами.

Нагадаємо, 12 вересня Фокус писав про те, що Олена Зеленська відкрила Саміт перших леді і джентльменів 2024.