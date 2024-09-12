Майкл Дуглас із сином та Андрій Шевченко: як пройшов четвертий Саміт перших леді та джентльменів (фоторепортаж)
У Києві 12 вересня відбувся четвертий Саміт перших леді та джентльменів, організований дружиною президента України Оленою Зеленською.
На захід приїхали представники восьми країн — Литви, Естонії, Сербії, Данії, Словенії, Гватемали, Белізу та Фінляндії. Серед почесних гостей були й відомі українки — гімнастка Лілія Подкопаєва та ведуча Катерина Осадча, повідомляє Коротко Про.
Темою четвертого Саміту перших леді та джентльменів 2024 є безпека дітей. У межах Саміту на різних панелях буде обговорено багато важливих питань, включно з безпекою дітей під час війни, безпекою дітей у сім'ї, школі, в кіберпросторі.
Серед високих гостей події були помічені голлівудський актор Майкл Дуглас із сином, який приїхав спеціально для участі в саміті першої леді України та Кримській платформі днем раніше. Крім того, саміт Олени Зеленської підтримали своєю присутністю спортсмени Андрій Шевченко та Еліна Світоліна.
Серед українських знаменитостей було помічено Лілію Подкопаєву в супроводі міністра молоді та спорту України Матвія Бєдного, Катерину Осадчу, Валентину Хамайко та Аллу Мазур.
Гостями Олени Зеленської на Саміті стали: перша леді Литви Діана Науседене, перша леді Гватемали Лукресія Пейнадо,
Діана Науседене на захід одягла жакет і спідницю-олівець бірюзового кольору. Свій елегантний образ перша леді Литви доповнила різнокольоровим шарфом з легкої тканини, у приглушених кольорах українського прапора.
Лукресія Пейнадо в яскравому брючному костюмі була в центрі уваги фотографів. Фасон вбрання можна назвати демократичним, він був виконаний у діловому і водночас повсякденному стилі. Перша леді Гватемали доповнила яскраве вбрання чорними туфлями з гострим носком на високих підборах. З прикрас на ній було красиве перлове намисто і кілька різнокольорових браслетів.
Бо Тенгберг — відомий кінорежисер, чоловік прем'єр-міністра Данії Матте Фредеріксен. Він неодноразово висловлював підтримку нашій країні та українському народу. На захід Тенгберг одягнув темно-синій костюм і класичну білу сорочку. Свій образ він доповнив бордовою краваткою, чорними шкіряними туфлями і білою хусткою в нагрудній кишені піджака.
На події також була присутня олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва. Вона позувала для фотографій із тричі чемпіоном України з бодібілдингу, Міністром молоді та спорту України Матвієм Бідним. Гімнастка була одягнена в брючний костюм молочного кольору, який поєднувала з білим топом, туфлями-човниками на високих підборах і чорною сумкою-клатчем. Матвій Бідний був одягнений у темно-синій діловий костюм і білу сорочку. Свій образ він завершив шкіряними туфлями і краваткою тепло-коричневого кольору.
Українська телеведуча Катерина Осадча для Саміту перших леді та джентльменів обрала білий штанний костюм із жакетом-безрукавкою та мереживним топом кольору слонової кістки. Катерина доповнила образ бежевими туфлями на низькому ходу і золотими аксесуарами.
Нагадаємо, 12 вересня Фокус писав про те, що Олена Зеленська відкрила Саміт перших леді і джентльменів 2024.