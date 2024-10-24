80-летний Майкл Дуглас вышел на публику с двумя сыновьями (фото)

Звездная семья посетила мероприятие, посвященное княгине Грейс Келли. Кэтрин Зеты-Джонс и дочери Кэрис вместе с актером в этот день не было.

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80-летний американский актер Майкл Дуглас вышел на красную дорожку с двумя сыновьями. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная семья появилась на праздновании 40-летия награды княгини Грейс Келли в Нью-Йорке. Событие состоялось в отеле The Pierre.

Майкл Дуглас позировал со своими детьми Кэмероном, 45, и Диланом, 24, в черном смокинге.

Кэмерон, которого актеру родила первая жена Диандра Люкер, вышел в свет в деловом костюме с белой рубашкой и галстуком. К образу первенец актера добавил прозрачные очки.

Между тем Дилан выбрал для мероприятия темно-синий костюм и бабочку. А его младшей сестры Кэрис с родными в этот день не было.

Майкл Дуглас с сыновьями Фото: Getty Images

На мероприятии также присутствовал князь Монако Альбер II и его дочь Джазмин Грейс Гримальди.

Кроме Кэмерона и Дилана, Майкл Дуглас стал отцом дочери Кэрис, которую ему родила жена, 55-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс. Недавно актер показал свежие кадры с 21-летней наследницей. Дуглас навестил ее в колледже на выходных.

Майкл Дуглас с дочерью Кэрис

Кэрис изучает кино и международные отношения в престижном Университете Брауна в Род-Айленде.

Напомним, Майкл Дуглас рассказал о визите в Украину.

Также Фокус писал о дне рождения Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс.