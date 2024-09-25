Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс поздравили друг друга с днем рождения (фото)

25 сентября и Кэтрин, и Майкл празднуют дни рождения. Впрочем, актеру исполнилось 80 лет, а его жене — 55.

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Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс и американский актер Майкл Дуглас празднуют дни рождения. Поздравлениями друг друга звездные супруги делятся в Instagram.

25 сентября и Кэтрин, и Майкл празднуют дни рождения. Впрочем, актеру исполнилось 80 лет, а его избраннице — 55.

"Сестричка по дню рождения, люблю тебя всем сердцем! Пусть твой Новый год будет самым лучшим!" — написал главный актер фильма "Игра".

Зета-Джонс отреагировала на поздравления мужа, ответив в комментариях: "Спасибо, любимый".

Кэтрин Зета-Джонс

Тем временем британская актриса и звезда фильма "Маска Зорро" показала архивное черно-белое фото с Дугласом.

"С Днем рождения Майкла и меня!!! Это мы были на день рождения 25 лет назад! Люблю тебя всем сердцем", — написала именинница.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс поженились в 2000 году. От их союза подрастают двое детей — 24-летний сын Дилан и 21-летняя дочь Кэрис. У актера также есть 45-летний сын Кэмерон от предыдущего брака с Диандрой Люкер.

Пара впервые встретилась в 1998 году на кинофестивале в Довиле, где актер продвигал "Идеальное убийство" с Гвинет Пэлтроу, а британка представляла "Маску Зорро" вместе с Антонио Бандерасом.

Вскоре после встречи Дуглас сказал будущей жене, что хочет стать отцом ее детей. Влюбленные поженились в The Plaza в Нью-Йорке.

Напомним, как выглядит папа Кэтрин Зеты-Джонс.

Также Фокус писал о визите Майкла Дугласа в Киев.