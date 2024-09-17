Кэтрин Зета-Джонс показала архивные кадры своего папы (фото)

Дэвид Джеймс Джонс — владелец валлийского кондитерского центра, а мать актрисы — швея.

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54-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс поздравила папу Дэвида Джеймса Джонса с днем рождения. Снимок с родным человеком звезда экрана опубликовала в Instagram.

"С днем рождения папа! Люблю тебя всем сердцем", — написала знаменитость.

Кэтрин Зета-Джонс показала архивное фото именинника с ее мамой Патрисией. Женщина сидела на руках у своего мужа. А на втором кадре в такой же позе предстала сама актриса.

Папа Кэтрин Зеты-Джонс с женой и дочерью

Подписчики звезды фильма "Маска Зорро" присоединились к поздравлениям ее папы.

"С днем рождения, Дэвид!!! Такой красавец", "Твоя мама такая же красивая, как и ты!!!", "Красавица!!!! С днем рождения твоего папу!!!" — пишут фолловеры Кэтрин.

В октябре 2023 года родители звезды экрана отметили 57-ю годовщину бракосочетания.

"Поздравляю моих маму и папу с юбилеем! 57 лет супружеского счастья. Сегодня я вручаю вам Нобелевскую премию мира. С моим бесконечным уважением, благодарностью и любовью", — написала тогда Зета-Джонс.

Дэвид Джеймс Джонс — владелец валлийского кондитерского центра, а мать актрисы — швея.

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс поздравила сына Дилана с днем рождения.

Также Фокус писал о свидании Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс.