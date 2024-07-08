Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас отправились на необычное свидание (фото)

Звездные супруги наблюдали за победой Льюиса Хэмилтона. Майкл и Кэтрин без детей провели время вдвоем.

Related video

54-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс и ее муж, 79-летний актер Майкл Дуглас, посетили Формулу-1 в Сильверстоуне. Кадрами звезда экрана делится в Instagram.

"Какой замечательный британский день! Не смогла написать этот сценарий, фанаты вчера в Сильверстоуне с ума сходили!!! Я одна из них!" — написала мама двоих детей.

На публике звезда фильма "Маска Зорро" появилась в полностью черном образе, добавив к нему берет, солнцезащитные очки и сумку. Тем временем Майкл Дуглас выбрал для выхода наряд более светлых тонов.

Кэтрин Зета-Джонс на Формуле-1

В тот день гонщик Льюис Хэмилтон установил новый рекорд Формулы-1, одержав победу на гран-при Великобритании девятый раз в карьере. Макс Ферстаппен финишировал вторым, третьим стал британец Ландо Норрис.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас с сыном Фото: Getty Images

Что касается Майкла и Кэтрин, то они женаты с 2000 года. Знаменитости воспитали 23-летнего сына Дилана и 21-летнюю дочь Кэрис, а еще у американского актера есть старший сын Кэмерон, 45 лет, от первого брака с Диандрой Люкер. С ними Кэтрин поддерживает довольно хорошие отношения.

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс показала фигуру в купальнике.

Также Фокус писал о продаже имения Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа.