Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас вирушили на незвичне побачення (фото)

Зіркове подружжя спостерігало за перемогою Льюїса Гемільтона. Майкл та Кетрін без дітей провели час удвох.

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54-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс та її чоловік, 79-річний актор Майкл Дуглас, відвідали Формулу-1 в Сільверстоуні. Кадрами зірка екрану ділиться в Instagram.

"Який чудовий британський день! Не змогла написати цей сценарій, фанати вчора в Сільверстоуні шаленіли!! Я одна з них!" — написала мама двох дітей.

На публіці зірка фільму "Маска Зорро" зʼявилася в повністю чорному образі, додавши до нього берет, сонцезахисні окуляри та сумку. Тим часом Майкл Дуглас обрав для виходу вбрання світліших тонів.

Кетрін Зета-Джонс на Формулі-1

Того дня гонщик Льюїс Гемільтон встановив новий рекорд Формули-1, здобувши перемогу на гран-прі Великої Британії дев'ятий раз у кар'єрі. Макс Ферстаппен фінішував другим, третім став британець Ландо Норріс.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас із сином Фото: Getty Images

Щодо Майкла і Кетрін, то вони одружені з 2000 року. Знаменитості виховали 23-річного сина Ділана та 21-річну доньку Керіс, а ще в американського актора є старший син Кемерон, 45 років, від першого шлюбу з Діандрою Люкер. З ними Кетрін підтримує доволі хороші стосунки.

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс показала фігуру в купальнику.

Також Фокус писав про продаж маєтку Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа.