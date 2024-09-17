Кетрін Зета-Джонс показала архівні кадри свого тата (фото)

Девід Джеймс Джонс — власник валлійського кондитерського центру, а мати акторки — швачка.

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54-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс привітала тата Девіда Джеймса Джонса з днем народження. Знімок з рідною людиною зірка екрану опублікувала в Instagram.

"З днем народження тату! Люблю тебе всім серцем", — написала знаменитість.

Кетрін Зета-Джонс показала архівне фото іменинника з її мамою Патрісією. Жінка сиділа на руках у свого чоловіка. А на другому кадрі в такій ж позі постала сама акторка.

Тато Кетрін Зети-Джонс з дружиною та донькою

Підписники зірки фільму "Маска Зорро" приєдналися до привітань її тата.

"З днем народження, Девіде!! Такий красень", "Твоя мама така ж красива, як і ти!!", "Красуня!!!! З днем народження твого тата!!" — пишуть фоловери Кетрін.

У жовтні 2023 батьки зірки екрану відзначили 57-му річницю одруження.

"Вітаю моїх маму і тата з ювілеєм! 57 років подружнього щастя. Сьогодні я вручаю вам Нобелівську премію миру. З моєю нескінченною повагою, вдячністю та любов'ю", — написала тоді Зета-Джонс.

Девід Джеймс Джонс — власник валлійського кондитерського центру, а мати акторки — швачка.

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс привітала сина Ділана з днем народження.

Також Фокус писав про побачення Майкла Дугласа та Кетрін Зети-Джонс.