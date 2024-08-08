Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс привітали сина з 24-річчям (фото)
Окрім Ділана, зіркове подружжя стало батьками доньки Керіс. Діти вже зʼїхали із сімейного дому.
79-річний американський актор Майкл Дуглас привітав сина Ділана з 24-річчям. Знімком іменинника зірка фільму "Основний інстинкт" поділився в Instagram.
"Вау @dylan__douglas! 24! Ти швидко рухаєшся, мій сину! Щирі вітання з днем народження від гордого батька!" — написав Дуглас.
На фото син Майкла Дугласа та Кетрін Зети-Джонс позував у ковбойському капелюсі.
"Вітаю мого сина з 24-м днем народження. Радість і любов, які ти даруєш мені щодня, нездоланні. Бути твоєю мамою — це дар, який я ніколи не сприймаю як належне. Я люблю тебе, мій прекрасний хлопчику", — звернулася до сина Кетрін Зета-Джонс, показавши архівний кадр іменинника з татом та відео, на якому Ділан ще зовсім малюк.
79-річний Майкл Дуглас та його 54-річна обраниця одружилися у 2000 році. Від їхнього союзу підростають двоє дітей — іменинник Ділан та 21-річна донька Керіс. В актора також є 45-річний син Кемерон від попереднього шлюбу з Діандрою Люкер.
Дуглас і Зета-Джонс вперше зустрілися 1998 року на кінофестивалі в Довілі, де актор просував "Ідеальне вбивство" з Гвінет Пелтроу, а Кетрін представляла "Маску Зорро" разом з Антоніо Бандерасом.
Незабаром після зустрічі актор сказав майбутній дружині, що хоче стати батьком її дітей. Пара одружилася в The Plaza в Нью-Йорку.
Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас продають сімейний маєток.
Також Фокус писав про появу Майкла Дугласа на червоній доріжці в компанії двох дітей.