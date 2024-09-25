Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс привітали одне одного з днем народження (фото)

25 вересня і Кетрін, і Майкл святкують дні народження. Втім, актору виповнилося 80 років, а його дружині — 55.

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Британська акторка Кетрін Зета-Джонс та американський актор Майкл Дуглас святкують дні народження. Привітаннями одне одного зіркове подружжя ділиться в Instagram.

25 вересня і Кетрін, і Майкл святкують дні народження. Втім, актору виповнилося 80 років, а його обраниці — 55.

"Сестричко по дню народження, люблю тебе всім серцем! Нехай твій Новий рік буде найкращим!" — написав головний актор фільму "Гра".

Зета-Джонс відреагувала на привітання чоловіка, відповівши в коментарях: "Дякую, коханий".

Кетрін Зета-Джонс

Тим часом британська акторка та зірка фільму "Маска Зорро" показала архівне чорно-біле фото з Дугласом.

"З Днем народження Майкла і мене!! Це ми були на день народження 25 років тому! Люблю тебе всім серцем", — написала іменинниця.

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс одружилися у 2000 році. Від їхнього союзу підростають двоє дітей — 24-річний син Ділан та 21-річна донька Керіс. В актора також є 45-річний син Кемерон від попереднього шлюбу з Діандрою Люкер.

Пара вперше зустрілася 1998 року на кінофестивалі в Довілі, де актор просував "Ідеальне вбивство" з Гвінет Пелтроу, а британка представляла "Маску Зорро" разом з Антоніо Бандерасом.

Незабаром після зустрічі Дуглас сказав майбутній дружині, що хоче стати батьком її дітей. Закохані одружилися в The Plaza в Нью-Йорку.

Нагадаємо, як виглядає тато Кетрін Зети-Джонс.

Також Фокус писав про візит Майкла Дугласа до Києва.