Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас празднуют 24-ю годовщину свадьбы (фото)

Звездная пара стала родителями двоих детей. Они вспомнили, как прошел важный день в 2000 году.

55-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс и 80-летний американский актер Майкл Дуглас отмечают годовщину свадьбы. Архивным кадром звезда фильма "Игра" поделился в Instagram.

"24 года назад, моя дорогая; вау, я был счастливым парнем! С годовщиной, Кэтрин!" — написал Майкл Дуглас.

В частности, актер показал фото, на котором позирует возле актрисы в день их бракосочетания в 2000 году. Кэтрин предстала в свадебном платье и с украшениями.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

"Вам обоим повезло !!!! Поздравляю с годовщиной!!!!", "Не у каждого есть большая любовь, которая длится вечно. Поздравляю и уверена, что вы ежедневно работали для этого", "Это фантастика... поздравляю", — поздравляют звездную пару пользователи сети.

Тем временем Зета-Джонс показала больше архивных кадров со свадьбы.

"24 года назад я сказала: "Да". С юбилеем, дорогой Майкл. Наша любовь как дырка в одном... Вы должны увидеть это, чтобы поверить. Люблю тебя", — написала британка.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

От их союза подрастают двое детей — 24-летний сын Дилан и 21-летняя дочь Кэрис. У Майкла Дугласа также есть 45-летний сын Кэмерон от предыдущего брака с Диандрой Люкер.

Кэтрин и Майкл впервые встретились в 1998 году на кинофестивале в Довиле, где актер продвигал "Идеальное убийство" с Гвинет Пэлтроу, а Зета-Джонс рекламировала фильм "Маска Зорро" с Антонио Бандерасом.

Кэтрин Зета-Джонс с детьми от Майкла Дугласа Фото: Getty Images

Вскоре после встречи Майкл Дуглас сказал Кэтрин, что хочет стать отцом ее детей. Они поженились в The Plaza в Нью-Йорке.

Напомним, Майкл Дуглас вышел на красную дорожку со взрослыми сыновьями.

Также Фокус писал о дне рождения Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа.