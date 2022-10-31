Бруклин Бекхэм поздравил Николу Пельтц с годовщиной, показав ее обнаженной

Супруги отмечают 3 года со дня начала их отношений.

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В годовщину отношений Бруклин Бекхэм поделился с фолловерами пикантным фото своей жены Николы Пельтц-Бекхэм.

"Не могу поверить, что прошло 3 года, мне кажется, что я знаю тебя всю свою жизнь. С юбилеем мою вторую половину, моего лучшего друга и мою великолепную жену, я не смог бы прожить эту жизнь без тебя ❤️❤️", — написал Бруклин в Instagram.

Трогательную подпись дополняет черно-белая фотография, на которой запечатлена пара. Никола позирует топлес, прикрывая грудь руками, а Бруклин в черных шортах фотографирует свою супругу.

[ + – ] Бруклин Бэкхем и Никола Пельтц

Также в карусели поклонники пары могут увидеть еще две фотографии Бруклина и Николы.

Напомним, влюбленные поженились 9 апреля 2022 в роскошном семейном поместье отца Николы.

[ + – ] Бруклин Бэкхем и Никола Пельтц

Фокус писал, что 23-летний Бруклин Бекхэм не устает демонстрировать любовь к своей жене – Николе Пельтц и сделал тату со своей свадебной клятвой на руке.