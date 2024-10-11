Никола Пельтц в черном боди поддержала Бруклина Бекхэма на публике (фото)

Сын Дэвида Бекхэма представил свой новый бизнес. Он выпустил соус за почти 800 гривен.

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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц в парных образах вышли на публику. Об этом пишет Daily Mail.

Звездные супруги появились на вечеринке по случаю презентации своего острого соуса Cloud 23 в баре Marmont в Лос-Анджелесе.

25-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэмов, который недавно запустил свой новый бизнес, представил продукт, который продается по цене 15 фунтов стерлингов за бутылку (почти 800 гривен).

Бруклин и 29-летняя Никола были в черном, и в то время как повар продемонстрировал изящный двубортный костюм, актриса похвасталась своей стройной фигурой в боди.

Светская львица дополнила образ укороченным блейзером, который она соединила с черными колготками и парой высоких платформ.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Getty Images

9 апреля 2022 года Бруклин и Никола поженились в Палм-Бич, штат Флорида. Они говорили о желании стать родителями, однако пока сосредотачиваются на карьере.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Getty Images

"Я всегда хотел быть молодым папой и всегда хочу иметь возможность брать своих детей, куда бы я ни пошел", — признавался Бруклин в июньском интервью People.

Напомним, Бруклин Бекхэм попал в больницу.

Также Фокус писал о появлении Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц на Парижской неделе моды.