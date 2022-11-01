Никола Пельтц рассказала о конфликте с Викторией Бекхэм

В частности, жена Бруклина Бекхэма вспомнила историю со свадебным платьем.

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27-летняя американская актриса Никола Пельтц откровенно рассказала о конфликте со своей свекровью Викторией Бекхэм. Об этом пишет The Times.

Дочь миллиардера Нельсона Пельтца призналась, что поклонники многое додумывают в их истории.

"Ни одна семья не идеальна. Но это не вражда! Я постоянно вижу это слово, когда говорят о нас... Они что-то услышали и теперь называют это враждой", — отметила звезда экранов и соцсетей.

[ + – ] Никола Пельтц Фото: Instagram

В частности, актриса вспомнила скандальный случай с ее свадебным платьем. В самый важный день она надела наряд от Valentino, несмотря на то, что свекровь хотела одеть жену сына в платье своего бренда. После этого инцидента начались домыслы в Сети о недоразумении между женщинами.

"Я думаю, что все это началось с этого, я уже говорила об этом раньше. В итоге я не надела платье, сшитое Викторией. Однако настоящая правда в том, что я очень хотела его надеть. Я думала, что будет здорово, если мама Бруклина создаст его для меня… Однако этого не произошло", — откровенно рассказала возлюбленная первенца Бекхэмов.

[ + – ] Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм в день свадьбы Фото: nicolaannepeltzbeckham

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц узаконили свои отношения в апреле 2022 на берегу океана в Палм-Бич. После этого супруги переехали жить в США.

Напомним, Виктория Бекхэм расплакалась из-за Николы Пельтц.

Также Фокус писал о поздравлении Николы Пельтц от Бруклина Бекхэма с годовщиной их отношений.