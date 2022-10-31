Виктория Бекхэм расплакалась из-за Николы Пельтц

О ссорах между звездной свекровью и невесткой давно ходят слухи в Сети.

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48-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм призналась, почему расплакалась во время дебюта своего шоу в Париже в сентябре 2022. Об этом пишет Нello Мagazine.

Жена знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма рассказала, что была очень счастлива в тот день, ведь вся ее семья после продолжительного перерыва собралась вместе.

Я хотела выйти сразу после показа и сделать классную фотографию на подиуме. Но в тот момент, когда я увидела Дэвида, детей, маму, папу и сестру, я так тронулась, правда. Потому что семья для меня — все", — призналась Виктория Бекхэм.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: nicolaannepeltz/Instagram

До этого певица и дизайнер долгое время не видела своего старшего сына Бруклина с его женой Николой. В последние месяцы в Сети ходили слухи о ссорах между Викторией Бекхэм и ее невесткой. Однако совместное появление супругов на показе в Париже развеяло домыслы фанатов. Сообщалось, что перед этим Дэвид Бекхэм серьезно побеседовал со своим первенцем.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: brooklynpeltzbeckham

Напомним, Бруклин Бекхэм с женой посетили вечеринку в образах Ромео и Джульетты.

Также Фокус писал о парном аутфите из 90-х Виктории и Дэвида Бекхэмов, который до сих пор "преследует" певицу.