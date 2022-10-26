Звездная пара часто выбирает для выхода в свет парные аутфиты.

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48-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм рассказала, какая ситуация с Дэвидом до сих пор ее "преследует". Об этом пишет Page Six.

На ток-шоу "Watch What Happens Live" мама четырех накануне услышала в очередной вопрос об их парном луке с Дэвидом Бекхэмом в 1999 году. Тогда звездная пара приехала на мероприятие в одинаковых черных кожаных куртках и брюках. Ведущий программы в очередной раз напомнил дизайнеру об этом аутфите, однако Виктория призналась, что кожаные аутфиты через 20 лет до сих пор преследуют ее.

[ + – ] Виктория Бекхэм и Энн Хэтэуэй на ток-шоу

"Мы были одеты в Gucci. Это был ужин Versace, что само по себе уже было неуместно… Но мы действительно рассматривали эти наряды. Мы много думали об этом. В этом была какая-то наивность, которая была так мила", — призналась жена британского футболиста.

[ + – ] Дэвид и Виктория Бекхэм в 1999 году Фото: Getty Images

Сам спортсмен даже включил снимок в кожаных образах в публикацию в Instagram, посвященную их 22-й годовщине брака в 2021, а также некоторые другие скоординированные моменты стиля пары.

"22 года спустя, все еще одинаковые наряды 😂", — написал отец четырех тогда.

"С годовщиной, я тебя очень люблю, и спасибо, что подарила мне наших замечательных детей, чтобы мы все могли носить одинаковое", — с шуткой добавил Бекхэм.

[ + – ] Дэвид и Виктория Бекхэм в браке 23 года Фото: Instagram davidbeckham

В частности, Виктория Бекхэм призналась, что удалила татуировку с инициалами мужа, поскольку она ей надоела. При этом в Сети начали распространяться слухи о разводе одной из самых крепких пар мирового шоу-биза.

Напомним, Виктория Бекхэм сходила на свидание с возлюбленным в роскошном платье за более чем 110 тысяч гривен.

Также Фокус писал о выходе Виктории Бекхэм и Энн Хэтэуэй в сине-желтых образах.