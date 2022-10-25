Энн Хэтэуэй и Виктория Бекхэм вышли на публику в сине-желтых образах (фото)

Знаменитости с первых дней полномасштабного вторжения публично поддерживают Украину.

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39-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй и 48-летняя британская певица Виктория Бекхэм продемонстрировали свою солидарность с украинским народом, появившись на публике в сине-желтых образах. Снимками и видео делится в своих соцсетях супруга Дэвида Бекхэма.

Звезда фильма "Дьявол носит Prada" и знаменитая дизайнер посетили ночное ток-шоу Watch What Happens Live, ведущим которого является Энди Коэн.

"Ловите меня и @AnneHathaway на #WWHL с @BravoAndy", — написала Виктория Бекхэм.

Для выхода в свет звезды выбрали стилизованный парный сине-желтый лук в цветах украинского государственного флага. Хэтэуэй продемонстрировала ярко-желтое платье David Koma с открытыми плечами и акцентным декольте, а Бекхэм предпочла шелковое платье бледно-синего цвета от своего бренда.

[ + – ] Энн Хэтэуэй и Виктория Бекхэм

Во время записи эфира ведущий спросил жену Дэвида Бекхэма, есть ли вероятность того, что группа Spice Girls снова появится вместе на сцене. Однако певица ответила категорическим отказом, добавив, что сейчас очень занята другими делами.

Тем временем американская актриса ответила на несколько своих вопросов, в том числе о том, считает ли Хэтэуэй злодеем Нейта, парня ее героини в легендарном фильме "Дьявол носит Prada".

"Нейт действительно вел себя как мальчишка, но я бы не хотела, чтобы меня характеризовали по худшему моменту в мои 20 лет, поэтому нет, я не считаю Нейта злодеем", — отметила 39-летняя актриса.

[ + – ] Энн Хэтэуэй и Виктория Бекхэм

Звезда экранов также призналась, что она надеется сняться в продолжении картины "Дневники принцессы".

Напомним, Энн Хэтэуэй на съемках своего нового фильма соединила летнее платье и осенние сапоги.

Также Фокус писал об оливковом платье Виктории Бекхэм, которое она выбрала для свидания с мужем.