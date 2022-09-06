Энн Хэтэуэй соединила летнее платье и осенние ботинки (фото)

Пока в Венеции проходит громкий кинофестиваль, актриса отправилась на американское ежегодное кинособытие.

39-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй продемонстрировала сочетание летнего платья и осенних ботинок. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Дневники принцессы" посетила ежегодный кинофестиваль Telluride в Колорадо. Знаменитость появилась на показе своего фильма "Время Армагеддона".

Для выхода в свет Энн Хэтэуэй выбрала белоснежное легкое летнее платье-миди, которое удалось удачно соединить с темными осенними ботинками. На голове американской актрисы была соломенная шляпа с широкими полами и массивные солнцезащитные очки. Волосы знаменитости были распущены. Она улыбалась местным фотографам.

В качестве аксессуаров к летне-осеннему аутфиту звезда фильма "Дьявол носит Prada" выбрала сумочку на плечи, а в руках держала джинсовую куртку.

[ + – ] Энн Хэтэуэй Фото: Getty Images

Пока лето 2022 плавно перетекает в осень, рекомендуем обратить внимание на такое интересное сочетание разных элементов гардероба для сентября.

Напомним, Энн Хэтэуэй продемонстрировала при выходе на публику сумочку за 58 тысяч гривен.

Также Фокус писал о невероятно элегантном платье для праздничных мероприятий, которое примеряла накануне 39-летняя Энн Хэтэуэй.