Энн Хэтэуэй вышла в свет с сумочкой за 58 тысяч гривен (фото)

Знаменитость продемонстрировала комфортный образ для тёплых осенних дней.

39-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй продемонстрировала идеальный образ для теплой осени 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экранов накануне прогулялась по улицам Нью-Йорка. Для последних дней лета Энн Хэтэуэй выбрала комфортный и стильный аутфит. Актриса театра и кино надела классические джинсы клеш и черный топ. На ногах 39-летней знаменитости были серебряные казаки — самая трендовая обувь последних месяцев.

Волосы Энн Хэтэуэй были распущены. А позднелетний лук дополнили солнцезащитные очки и черная массивная сумочка.

[ + – ] Энн Хэтэуэй

Отметим, что сумка, которую Энн Хэтэуэй выбрала для обыденного выхода по Нью-Йорку, стоит 1600 долларов (около 58,5 тысячи гривен).

[ + – ] Сумка Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй известна по многим культовым фильмам, в которых сыграла главные роли. В частности, "Дневники принцессы", "Дьявол носит Prada" и т.д. Актриса театра и кино является лауреаткой "Оскара" и "Золотого глобуса".

Напомним, Энн Хэтэуэй снимается в новом фильме, в котором предстанет в розовом платье из 60-х.

Также Фокус писал о невероятно элегантном образе, который Энн Хэтэуэй продемонстрировала во время съемок своего нового фильма.