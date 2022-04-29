Энн Хэтэуэй продемонстрировала невероятно элегантное платье (фото)

В настоящее время актриса снимается в новой картине.

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39-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй вышла в свет в невероятно нежном белоснежном платье. Об этом пишет Daily Mail.

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Сейчас она работает над съемками новой картины "Она пришла ко мне" в Нью-Йорке, режиссером которой стала Ребекки Миллер. Папарацци поймали актрису во время съемок драмы.

[ + – ] Энн Хэтэуэй на съемках нового фильма

Энн Хэтэуэй была в невероятно элегантном образе – кремовом тренче и белом платье в пол, усыпанном стразами в зоне декольте. Волосы Энн собрала в легкий пучок.

В картине также снимается: "несколько талантливых подростков, которые борются за то, чтобы доказать родителям, что их молодая любовь — это то, что может длиться вечно, и женщина, которая, казалось бы, имеет все, для которой любовь приходит в самых неожиданных местах".

Энн Хэтэуэй собирается сыграть персонажа по имени Патрисия, хотя детали ее роли на данный момент неизвестны.

Напомним, ранее 39-летняя знаменитость снималась в криминальной драме "Эйлин", ради которой изменила длину и цвет волос.

Также Фокус писал о самом эффектном платье на красной дорожке 2021 года, которое продемонстрировала Энн Хэтэуэй во время одного из выходов в свет.