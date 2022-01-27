Энн Хэтэуэй кардинально изменила прическу и цвет волос (фото)

Знаменитость в образе блондинки снимается в новой картине.

39-летняя оскароносная американская актриса Энн Хэтэуэй была подмечена папарацци в необычном для нее образе. Она стала блондинкой. О чем сообщает Daily Mail.

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Накануне в Нью-Джерси звезду фильма "Дьявол носит Prada" заметили со светлыми и короткими волосами, что совершенно необычно для Энн, очень редко меняющей свой образ брюнетки.

На Энн была пара жемчужных серьг, ее светлые волосы спадали волнами, а на лице был теплый естественный макияж. Для выхода она выбрала вязаный кардиган, синюю водолазку, черные брюки и сапоги угги.

[ + – ] Энн Хэтэуэй на съемках нового фильма

Однако, как стало известно, звезда снимается в криминальной драме "Эйлин" по дебютному роману американской писательницы Отессы Мошфег. В картине 39-летняя Энн сыграет Эйлин Данлоп – женщину, работавшую в тюрьме для подростков. Ради этой роли оскароносной актрисе и пришлось примерить светлый парик.

Напомним, в конце 2021 года Энн Хэтэуэй показала стильное вечернее платье для выходов на красные дорожки. На знаменитости было черное платье миди с широкими бретельками и плетеным ремнем бренда Chanel.

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