Енн Гетевей кардинально змінила зачіску та колір волосся (фото)

Знаменитість в образі блондинки знімається в новій картині.

39-річна оскароносна американська акторка Енн Гетевей була помічена папараці в незвичному для неї образі. Вона стала блондинкою. Про що повідомляє Daily Mail.

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Напередодні в Нью-Джерсі зірку фільму "Диявол носить Prada" помітили зі світлим та коротким волоссям, що зовсім незвично для Енн, яка дуже рідко змінює свій образ брюнетки.

На Енн була пара перлинних сережок, її світле волосся спадало хвилями, а на обличчі був теплий природний макіяж. Для виходу вона обрала в’язаний кардиган, синю водолазку, чорні штани та чоботи уггі.

[ + – ] Енн Гетевей на зйомках нового фільму

Проте, як стало відомо, наразі зірка знімається в кримінальній драмі "Ейлін" за дебютним романом американської письменниці Отесси Мошфег. У картині 39-річна Енн зіграє Ейлін Данлоп — жінку, яка працювала у в'язниці для підлітків. Заради цієї ролі оскароносній акторці і довелося приміряти світлу перуку.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року Енн Гетевей показала найстильнішу вечірню сукню для виходів на червоні доріжки. На знаменитості була чорна сукня міді з широкими бретельками та плетеним ременем від бренду Chanel.

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