Тренди зими 2021-22. Енн Гетевей показала найефектнішу вечірню сукню на червоній доріжці

Рідкісний вихід у світ акторки був стриманим і ніжним

Напередодні оскароносна американська актриса театру та кіно Енн Гетевей вразила шанувальників своєю рідкісною публічною появою на червоній доріжці в Нью-Йорку. Зірка фільму "Диявол носить Prada" обрала для цієї події образ Chanel. А подією для ефектного виходу став щорічний гала-вечір найвпливовіших представників кіноіндустрії за підтримки модного будинку Chanel у нью-йоркському музеї Сучасного мистецтва.

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На Гетевей була чорна сукня міді з широкими бретельками та плетеним ременем Chanel. Як аксесуар знаменитість обрала молочну сумочку бренду. На ногах 39-річної Енн Гетевей красувалися лаковані білі чобітки, які доповнювали елегантний ансамбль.

[ + – ] Елегантний образ Енн Гетевей

Варто зазначити, що однією з останніх яскравих робіт акторки стала романтична комедія про пограбування "Локдаун", прем'єра якої відбулася на початку 2021 року. У ній Гетевей зіграла дівчину Лінду, яка зі своїм коханим вирішила вчинити крадіжку ювелірних виробів під час пандемії та локдауну.

Раніше Фокус повідомляв, що Енн Гетевей, володарка численних кінопремій, серед яких "Оскар" та "Золотий глобус", зізналася, як булінг у соцмережах вплинув на її майбутнє та загартував акторку. Більшість критики обрушилася на неї після виходу фільму "Знедолені" у 2012 році, у якому Енн зіграла Фантіну.

Нагадаємо, нещодавно ювілейний адвент-календар від Chanel отримав різку критику в мережі за його невідповідне ціні наповнення. За 22 тисячі гривень люди отримали наклейки та брелоки.