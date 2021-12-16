Тренды зимы 2021-22. Энн Хэтэуэй показала самое эффектное вечернее платье на красной дорожке

Редкий выход в свет актрисы был сдержанным и нежным

Накануне оскароносная американская актриса театра и кино Энн Хэтэуэй впечатлила поклонников своим редким публичным появлением на красной дорожке в Нью-Йорке. Звезда фильма "Дьявол носит Prada" выбрала для этого события образ Chanel. А событием для эффектного выхода стал ежегодный гала-вечер влиятельных представителей киноиндустрии при поддержке модного дома Chanel в нью-йоркском музее Современного искусства.

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На Хэтэуэй было черное платье миди с широкими бретельками и плетеным ремнем Chanel. В качестве аксессуара знаменитость выбрала молочную сумочку бренда. На ногах 39-летней Энн Хэтэуэй красовались лакированные белые сапожки, которые дополняли элегантный ансамбль.

[ + – ] Элегантный образ Энн Хэтэуэй

Стоит отметить, что одной из последних ярких работ актрисы стала романтическая комедия об ограблении "Локдаун", премьера которой состоялась в начале 2021 года. В ней Хэтэуэй сыграла девушку Линду, которая со своим возлюбленным решила совершить кражу ювелирных изделий во время пандемии и локдауна.

Ранее Фокус сообщал, что Энн Хэтэуэй, обладательница многочисленных кинопремий, среди которых "Оскар" и "Золотой глобус", призналась, как буллинг в соцсетях повлиял на ее будущее и закалил актрису. Большая часть критики обрушилась на нее после выхода фильма "Отверженные" в 2012 году, в котором Энн сыграла Фантину.

Напомним, недавно юбилейный адвент-календарь от Chanel получил резкую критику в Сети за его несоответствующее цене наполнение. За 22 тысячи гривен люди получили наклейки и брелоки.