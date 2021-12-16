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Тренды зимы 2021-22. Энн Хэтэуэй показала самое эффектное вечернее платье на красной дорожке

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Энн Хэтэуэй, красная дорожка, Шанель, Chanel, элегантный образ
Фото: https://www.instagram.com/p/CKAdN8iLR0J/ | Энн Хэтэуэй

Редкий выход в свет актрисы был сдержанным и нежным

Накануне оскароносная американская актриса театра и кино Энн Хэтэуэй впечатлила поклонников своим редким публичным появлением на красной дорожке в Нью-Йорке. Звезда фильма "Дьявол носит Prada" выбрала для этого события образ Chanel. А событием для эффектного выхода стал ежегодный гала-вечер влиятельных представителей киноиндустрии при поддержке модного дома Chanel в нью-йоркском музее Современного искусства.

На Хэтэуэй было черное платье миди с широкими бретельками и плетеным ремнем Chanel. В качестве аксессуара знаменитость выбрала молочную сумочку бренда. На ногах 39-летней Энн Хэтэуэй красовались лакированные белые сапожки, которые дополняли элегантный ансамбль.

Элегантный образ Энн Хэтэуэй

Стоит отметить, что одной из последних ярких работ актрисы стала романтическая комедия об ограблении "Локдаун", премьера которой состоялась в начале 2021 года. В ней Хэтэуэй сыграла девушку Линду, которая со своим возлюбленным решила совершить кражу ювелирных изделий во время пандемии и локдауна.

Ранее Фокус сообщал, что Энн Хэтэуэй, обладательница многочисленных кинопремий, среди которых "Оскар" и "Золотой глобус", призналась, как буллинг в соцсетях повлиял на ее будущее и закалил актрису. Большая часть критики обрушилась на нее после выхода фильма "Отверженные" в 2012 году, в котором Энн сыграла Фантину.

Напомним, недавно юбилейный адвент-календарь от Chanel получил резкую критику в Сети за его несоответствующее цене наполнение. За 22 тысячи гривен люди получили наклейки и брелоки.